OL-håp innrømmer to års kamp med spiseforstyrrelser: – Flau over å ha på meg badedrakt

Emily Seebohm (28) er blant Australias gullhåp til Tokyo-OL. Nå innrømmer svømmeren at hun har slitt med spiseforstyrrelser i to år.

OL-STJERNE: Emily Seebohm er her fotografert høsten 2018. Det er de siste to årene hun har slitt med spiseforstyrrelser. Foto: MATT ROBERTS / AAP

OL-deltakeren fra 2008, 2012 og 2016 skriver om sine problemer på Instagram. Ved å være åpen om dette, håper hun å hjelpe andre.

– I mer enn to år har jeg kjempet med en spiseforstyrrelse. Jeg har overspist, renset ut og tatt avføringsmidler. Jeg har telt kalorier, hoppet over måltider og konstant veid meg selv, skriver Seebohm blant annet.

Å være svømmestjerne i Australia har minst den samme prestisjen som å være langrennstopp i Norge. Seebohm har OL-gull fra Beijing og i alt fem VM-gull, tre av dem individuelt.

– Jeg har vært flau over å ha på meg badedrakt. Jeg har dømt kroppen min hver gang jeg har vært foran et speil, skriver Seebohm.

Australieren forklarer samtidig at grunnen til at hun er havnet i den vanskelige situasjonen, er at hun har lyttet for mye til andres råd.

– Jeg har fått vite at den eneste måten jeg kunne svømme hurtigere på, var ved å gå ned i vekt, og jeg har trodd på det.

Svømmestjernen, som altså sikter mot Tokyo-OL, har bestemt seg for å gjøre en forandring:

– I år skal jeg være modigere med meg selv. Gi kroppen min den kjærligheten den fortjener. For å starte med dette, måtte jeg være ærlig mot alle, inkludert meg selv.

– Jeg ber ikke om noe, men jeg håper at jeg kan hjelpe andre som kan slite med det samme.

Seebohm viser fram en sommerfugltatovering, som symboliserer en bevegelse som hjelper folk med spiseforstyrrelser.

De beste svømmerne er store stjerner i Australia. Seebohm hadde i 2018 et mye omtalt brudd med en annen svømmer, Mitch Larkin. Hun har siden funnet lykken med en kjent radioprater.

Emily Seebohm har i alt fem olympiske medaljer og 24 VM-medaljer.