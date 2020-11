Katrine Lunde er gravid: Vipers på keeperjakt

Omtrent samtidig som den norske EM-troppen ble tatt ut, meldte Katrine Lunde at hun er gravid.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Katrine Lunde melder på Instagram at hun er gravid. Her fra tirsdagens trening i Sukkevannhallen. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

– Jeg håper jo at jeg er tilbake om ett år og spiller igjen, sier Katrine Lunde (40) til Fædrelandsvennen etter trening i Sukkevannshallen tirsdag.

Nyheten om graviditeten kom rett før den norske EM-troppen ble tatt ut klokken 10.30 – der Lunde naturlig nok ikke er med, men der fem jenter fra Vipers tok plass.

– Det hadde nok ikke vært farlig for babyen, men jeg tror ikke kroppen hadde hatt godt av det, sier Lunde, som bekrefter at hun har termin før sommeren, og ikke har noen planer om å legge håndballskoene på hyllen.

– Hvis kroppen tåler det, så skal jeg trene gjennom graviditeten. Jeg kommer ikke klare å holde meg borte, jeg vet jo hvordan det er, sier hun og ler.

Offentliggjorde nyheten på Instagram

– Samtidig tror jeg det er viktig å ikke sette en tidsramme. Sist jeg var gravid var jeg noen år yngre, og det tok under to måneder før jeg kom tilbake. Jeg må rett og slett se hva kroppen tåler og hva familien trenger, sier hun.

Hun bekreftet selv nyheten på Instagram.

– Tittei, skriver Lunde ved siden av et ultralydbilde.

Lunde, som har gjort et vellykket comeback etter kneskade, er samboer med Fløy-trener Nicola Trajkovic. De har fra før datteren Atina (5).

Lundes graviditet gjør også at har Vipers fått utfordringer på keeperplass fremover. Andrea Austmo Pedersen er langtidsskadet og ute i flere måneder. Når Lunde tar pause, betyr det at Evelina Eriksson er klubbens eneste tilgjengelige keeper slik situasjonen er nå.

– Katrine skal spille inntil videre, men det er nok ikke så lenge hun er tilgjengelig av naturlige årsaker, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad, som bekrefter at laget trenger en ny keeper.

– Vi er på keeperjakt, sier han.

– Hvor ser dere etter keeper?

– Over hele verden per nå. Vi har noen ledetråder og håper vi har på plass noe ganske kjapt, sier han.

