Almenning Jarstein har vært suverent førstevalg for Norge. Nå kan plassen være truet

Keeperkampen på A-landslaget er mer åpen enn på lenge. André Hansen utfordrer Rune Almenning Jarstein før en viktig periode.

Rune Almenning Jarstein har vært fast landslagskeeper i mange år. Foto: Fredrik Varfjell

De to har med seg Sondre Løvseth Rossbach som tredjevalg i troppen til novemberkampene. Samlingen startet i Oslo mandag.

Norge spiller hjemme mot Israel onsdag. Så følger to viktige oppgjør borte i Uefas nasjonsliga mot Romania (søndag) og Østerrike (onsdag neste uke).

På benken i Bundesliga

Tidligere Viking-keeper Almenning Jarstein har stått i mål i 69 A-landslagskamper og er med det en av dem med flest kamper for Norge gjennom tidene. De siste årene har telemarkingen vært soleklar som førstevalg mellom stengene. Nå kan det bli tøffere for 36-åringen, som ikke har startet én eneste kamp i Bundesliga for Hertha Berlin denne sesongen.

På spørsmål fra NTB om keeperkampen er tøffere enn på lange, svarer landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Det kan du kanskje si. Jeg liker at det er konkurranse i troppen. Jeg synes den konkurransen har vært der tidligere også. Nå har André hatt sine grunner til at han ikke har satset tidligere.

– Han har ikke satset hundre prosent de foregående årene, men det har han gjort nå. Da har konkurransen blitt skjerpet litt, tilføyer han.

Rent

RBK-keeper Hansen har til gode å slippe inn mål på A-landslaget etter fem kamper. Tre av gangene har han vært på banen hele tiden. De to andre ga ham 88 og 45 minutter.

Hansen fikk sjansen mot Nord-Irland i oktober. Det var et signal fra landslagsledelsen om at Jarsteins posisjon ikke lenger er like sterk som før.

Telemarkingen sitter nå fast som reserve i Hertha Berlin etter at klubben hentet inn en konkurrent i sommer. Alexander Schwolow har klart seg godt og overtatt plassen i målet.

Keeperen spilte 123 kamper for Viking fra 2010–2013 før han dro til Tyskland.

Landslagskeeperne André Hansen, Sondre Løvseth Rossbach og Rune Almenning Jarstein. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mulig Ajer-spill

Kristoffer Ajer er ikke helt uaktuell for fotballandskampene i tiden som kommer tross dystre skademeldinger fra Skottland.

Det sa landslagssjef Lars Lagerbäck på en digital pressekonferanse mandag. Celtic-forsvarer Ajer slo opp en lyskeskade fra tidligere i høst i en kamp mot Motherwell søndag.

Etterpå slo Celtic-manager Neil Lennon langt på vei fast at Ajer ikke kunne spille landskampene som nå venter.

– Vi vet ikke sikkert. Vi har bare hatt muntlig kontakt hittil. Vi vet ikke hvor alvorlig det er. Han er ikke helt negativ selv, men kunne ikke spilt kamp i dag i hvert fall, sa Lagerbäck på spørsmål fra NTB.

Skadeflom

Det hagler med skader rundt om i fotballens verden. Det tette kamprogrammet som følge av sesongomleggingen etter pandemien, ser ut til å slå inn for fullt.

Det merker også Lagerbäck før de to viktige bortekampene i Uefas nasjonsliga.

– Det er jo ikke positivt at en del spillere er hardt belastet og en del skader som kommer. Det er to alternativer vi har i disse rådende omstendighetene. Enten spiller man tre kamper på kort tid også for landslaget eller så stiller man inn, sa Lagerbäck.

Ute

Norge spiller mot Israel (hjemme onsdag), Romania (borte søndag) og Østerrike (borte neste onsdag) i løpet av åtte dager.

Lagerbäck har fått flere forfall til samlingen. Det gjelder blant andre forsvarerne Birger Meling og Stian Gregersen.

I tillegg har Tore Reginiussen gitt seg på landslaget. Han og Ajer var Lagerbäcks valg i høstens viktigste kamp, hjemme mot Serbia i EM-omspillet. Den tapte Norge 1-2 etter ekstraomganger.

