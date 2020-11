De viktigste svarene fra Lagerbäcks oppgjør med egne amatører og VG

OM FOTBALL: Lars Lagerbäck ville helst se fremover. Pressen ville helst se bakover.

Mandag presenterte Lars Lagerbäck 25 spillere som skal representere Norge de neste ukene.

Israel kommer til Ullevaal neste torsdag for treningskamp. Så venter to bortekamper i Nations League mot Romania og Østerrike.

Pressekonferansen handlet imidlertid i stor grad om bråket som oppsto etter forrige landslagssamling.

VG skrev om hvordan Lagerbäck og Alexander Sørloth havnet i en krangel under et spillermøte.

ULLEVAAL STADION: «Jeg har ingen kommentarer. Vi er enige om å legge saken bak oss. Vi har klarert det ut og satt punktum».

Budskapet kom tidlig på svenskens møte med norsk presse mandag. Han ville ikke snakke om konflikten med Alexander Sørloth og mediebråket som kom i kjølvannet av forrige landslagssamling.

Da spørsmålene kom, viste det seg at svensken likevel hadde mye på hjertet.

Han langet ut mot spillerne som lekker fra interne møter. Og ikke minst fikk VG gjennomgå, selv om treneren aldri satte fingeren på hva han mente var feil i avisens dekning av konflikten.

Her er seks spørsmål og svar om det som skjedde mandag formiddag:

Hva er bakgrunnen for bråket?

Da Norge tapte for Serbia 8. oktober, røk siste sjanse til å kvalifisere seg til neste års EM. Norge spilte svært dårlig, og det ble høy temperatur på lagets evalueringsmøter.

Akkurat det har ikke Lagerbäck noe imot. Han liker diskusjon og meningsbrytning.

Denne gangen gikk det imidlertid for langt. Alexander Sørloth måtte til slutt beklage foran spillere og trenere hvordan han hadde lagt frem kritikken.

Partene bestemte seg for å legge feiden bak seg. 21. oktober skrev VG om klinsjen. Avisen henviste til flere kilder i og rundt landslaget.

Hvorfor reagerer Lagerbäck så sterkt på lekkasjene?

Det likte Lagerbäck svært dårlig. Mandag forklarte han hvorfor.

Han krever profesjonalitet av spillere som skal representere Norge. Dermed kalte han spillere som lekker fra interne møter for amatører. For ham ødelegger det den elitekulturen han vil bygge.

Han er sikker på at litt av prestasjonsmiljøet nå er rasert, og at spillerne ikke føler seg like sikre på hva de kan snakke om på interne møter.

Hva sa han om VG?

Mot slutten av pressekonferansen sa Lagerbäck at «nå skal jeg ikke snakke mer om VG». Da hadde han allerede gått til flere angrep på avisen.

Han snakket om tolkning er og spekulasjoner basert på løse rykter og hendelser på spillerhotellet. Ifølge Lagerbäck stemte fremstillingen overhodet ikke med hvordan han hadde opplevd situasjonen.

– Dere har gjort en bevisst tolkning og vinkling som ikke stemmer overens med min virkelighet, sa han til VGs journalist.

Han ville imidlertid ikke si hva det var som ikke stemte.

Hva sa han om NFFS pressemelding?

Etter VGs saker sendte Norges Fotballforbund ut en pressemelding med en kommentar fra Lagerbäck. Der sa han blant annet at Sørloth hadde kalt trenerne for inkompetente.

Dette gikk Sørloth raskt ut og tok avstand fra. Han hadde aldri kalt treneren for noe sånt. NFF sendte så ut en ny pressemelding, hvor trenerne sto på sitt.

Da partene til slutt skværet opp, gjorde Lagerbäck retrett på det punktet. Han sa seg enig i at Sørloth aldri hadde brukt ordet inkompetent.

Sørloth ble sitert på at han forsto hvorfor trenerne hadde opplevd det slik.

Lagerbäck ble mandag utfordret på ordbruken i pressemeldingen.

– Den var en sammenfatning av hvordan jeg oppfattet situasjonen, forklarte svensken.

Hva skjede egentlig på møtet?

Mandag ble Lagerbäck spurt om hvordan han kunne si at VGs fremstilling var gal, når hans egen oppfatning av møtet ikke stemte overens med Sørloths opplevelse av det samme møtet.

– Jeg har ikke sagt at VG tok feil, jeg har sagt at det ikke stemmer overens med min virkelighet, svarte Lagerbäck.

Han ble da minnet om at hans fremstilling ikke stemte med Sørloths.

– Jeg synes det er uinteressant hvem sin virkelighet som stemmer, det viktige er at vi har lagt saken bak oss, sa han da.

Tok han selvkritikk på hvordan NFF håndterte saken i mediene?

Nei. Han synes tvert om at de håndterte saken på en god måte.