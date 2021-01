Thorisdottir signerte for Manchester United

Den tidligere Klepp-spilleren forlater Chelsea og blir Manchester United-spiller med umiddelbar virkning.

Maria Thorisdottir bytter klubb i England. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Alexander Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Fredag forrige uke skrev Aftenbladet at en overgang til Manchester United var nært forestående for Thorisdottir.

Nå bekrefter begge klubbene at den tidligere Klepp-spilleren er klar for Manchester United.

– Jeg er stolt over å komme til Manchester United. Klubben var stor i Norge da jeg vokste opp, så det er virkelig spennende for meg å være en del av kvinnelaget, sier Thorisdottir til Manchester Uniteds egne hjemmeside.

Thorisdottir forlater Chelsea etter tre og et halvt år i klubben, et halvt år før kontrakten hennes utløper. Denne sesongen har 27-åringen kun fått én kamp fra start og totalt 81 minutter på banen i serien. Hun spilte 49 kamper for klubben i løpet av perioden og scoret to mål.

– Maria har vært en stor ressurs for laget og vi ønsker å takke henne for hennes bidrag på og utenfor banen under hennes tid i Chelsea. Jeg ønsker henne alt godt for fremtiden, sier Chelsea-trener Emma Hayes i en pressemelding fra klubben.

Chelsea leder for øyeblikket den engelske serien foran Manchester United grunnet bedre målforskjell. I forrige seriekamp vant Chelsea 2–1 mot nettopp Manchester United, men Maria Thorisdottir var da ikke i troppen.

Thorisdottir var med på å vinne fem titler i Chelsea, blant annet to seriemesterskap (2017/18 og 2019/20).