Kristian Thors­tvedt fikk nok – ga sjefen klar beskjed

Kristian Thorstvedt (21) er tilbake i varmen hos Genk, men det er ikke mange ukene siden han la inn en forespørsel om å forlate klubben.

VILLE VEKK: Kristian Thorstvedt ba om å forlate Genk på utlån eller salg i januar. Her i aksjon for det norske nødlandslaget mot Østerrike og David Alaba. Foto: EXPA/ Florian Schroetter

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kampen mot bunnlaget Royal Mouscron den 16. januar var dråpen som fikk begeret til å renne over for Thorstvedt.

Etter å ha startet ti strake seriekamper på benken, fikk den norske midtbanespilleren beskjed av trener John van den Brom om at det ikke engang var plass til ham i kamptroppen.

– Da fortalte jeg ham bare at «det er greit, men som ung spiller føler jeg at jeg må ha spilletid, og nå har det gått veldig lang tid uten. Da vil jeg se på muligheten for et eventuelt utlån eller salg», sier Thorstvedt til VG.

Svaret han fikk, var like krystallklart som forespørselen hans:

– Han svarte at det var uaktuelt. På en måte var det positivt fordi det virket som han fortsatt hadde troen på meg. Det var frustrerende da, men nå skjønner jeg hvorfor han ønsket å ha meg der.

Lykken har nemlig snudd for rogalendingen. Han har startet fem av de seks siste Genk-kampene etter å ha kjempet seg inn i varmen igjen.

– Det er veldig deilig. Ting går mye lettere i hverdagen også. Tiden går fortere og man har ikke så mye på hjernen lenger. Når du sitter på benken og ikke får spille, er det mye tanker som går rundt og surrer. Det handler bare om å levere når du får sjansen, sier Thorstvedt.

– Det gikk inn på meg. Det tærer på selvtilliten, men det hjelper ikke å synes synd på seg selv. Da kommer du ingen vei. Jeg jobbet hardt, gjorde ekstra arbeid og fikk sjansen til slutt, sier han.

Han gikk praktisk talt tre måneder – fra 26. oktober til 21. januar – uten å starte en eneste kamp for den belgiske toppklubben. Det nyttet riktignok ikke å klage til sin norske følgesvenn Mats Møller Dæhli.

Kompisen var enda lengre ute i kulden, uten plass i kamptroppen på de 15 siste seriekampene før han dro til Nürnberg på lån i januar.

– Vi prøvde mest å le litt av det, men jeg visste med Mats at det var spesielt vanskelig for ham. Han skjønte tidlig at klubben ikke ønsket å satse på ham. For ham handlet det derfor mest om å få en fin treningshverdag, mens jeg ville bevise at jeg var god nok til å spille. Vi hadde noen tøffe tider, men vi hadde det gøy sammen også, forteller Thorstvedt.

Til sommeren får han en ny norsk lekekamerat når Simen Juklerød ankommer Genk fra rivalen Royal Antwerp. Overgangen har skapt full splid mellom venstrebacken og klubben, som fryser ham ut fra førstelagstroppen etter at han valgte å signere for en konkurrent.

– Det er utrolig synd, for han har gjort sakene sine bra i Antwerp over en lang periode. At det skulle ende på den måten, synes jeg er litt dårlig stil av klubben. Men fotball er tøft, sier Thorstvedt.