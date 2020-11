Sundby frykter karrierestopp etter ny fiasko: – Det er som kniver i ryggen

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby brøt rennet på Beitostølen og frykter nå at ryggproblemene kan avslutte karrieren hans.

FRYKTER FOR KARRIEREN: Martin Johnsrud Sundby etter at han brøt rennet søndag. Foto: Terje Pedersen

– Vi har snudd mange steiner. Jeg finner ikke ut av det. Jeg får ikke satt meg ned i hocke. Dette er potensielt en stopper. Det får frem mange følelser, sier Sundby til VG.

Sundby forsvant fra stadion uten å si et ord lørdag etter 40. plass på 15 kilometer klassisk. Søndag gjorde han seg klart til revansje i skøyterennet. Men det endte enda verre da han brøt søndagens renn. Grunnen er de alvorlige ryggproblemene.

– I går var jeg virkelig forbanna. Det var vanskelig å prate med noen. Det kan potensielt knekke alle drømmene mine, sier Sundby som må løse ryggproblemene for å redde karrieren.

Fakta Resultater Beitostølen 1. Hans Chister Holund 2. Harald Østberg Amundsen + 21 sek 3. Sjur Røthe + 32 sek 4. Jon Rolf Skamo Hope + 39 sek 5. Chris Jespersen + 43 sek Les mer

– Rullegardinen går ned i går. Jeg trengte tid for meg selv. Hvis jeg ikke får løst dette problemet er jeg sjanseløs.

Mens Hans Christer Holund satte opp vinnerfart på Beitostølen og vant rennet foran Harald Østberg Amundsen og Sjur Røthe, var Sundby langt nede etter rennet.

– Finner du ikke ut av ryggen, er det over da?

– Ja, jeg kan ikke fortsette sånn, sier Sundby.

Rundt midtveis i rennet brøt Sundby rennet etter at han raste nedover resultatlistene. Han lå på 10. plass etter 2,5 kilometer, men deretter stoppet det opp.

– Dette er det samme som skjedde i fjor. Jeg har kjempeproblemer med korsryggen. Det er som kniver i ryggen. Vi går i blinde akkurat nå, sier Sundby til VG.

Ettersom han står utenfor landslaget må Sundby virkelig overbevise denne sesongen for å kunne gå verdenscup. Han har plass på 15-kilometeren i VM på grunn av at han er tittelforsvarer på distansen. Men flybillett til Finland neste helg blir det definitivt ikke for Oslo-løperen. Og problemene er langt større enn at det ikke blir tur til Finland.

SLIK VAR UTVIKLINGEN I RENNET.

– Jeg må starte på null igjen. Det neste målet er NM. Der blir det ekstremt viktig med tanke på VM. Jeg må re-starte og har ikke tid til mer, sier Sundby.

VANT: Hans Christer Holund vant rennet 21 sekunder foran Harald Østberg Amundsen. Foto: Terje Pedersen

Sundby forteller at han har vært langt nede etter fiaskoen på Beitostølen.

– I går orket jeg ikke stoppe og snakke, men frustrasjonen tar overhånd for meg. Jeg er sjanseløs akkurat nå hvis dette er tilfelle, sier Sundby.

Søndagens vinner Hans Christer Holund ser at dette er en kjedelig situasjon for Sundy.

– Vi har ikke trent så mye sammen i sommer og høst, men rapportene går på at han er i veldig god form og har vært det i hele høst. Jeg vet at han har fått trent bra. Han er nok gjennomtrent. Men har han en rygg som hemmer ham så mye, så hjelper ikke det, sier Holund.

Sjur Røthe sier det ikke er mange ukene siden han så at det fungerte godt for Sundby.

– Han er så fornuftig at han ikke har brent kruttet. Og får han orden på ryggen så er han blant de som går aller fortest på ski. Han har en trygghet i VM-plass så klart, sier Røthe.

Han tror at Sundby kommer til å stille i VM tross nedturen i sesongstarten.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum håper på bedring for Sundby.

– Det er ikke vits å gå på ski hvis du har vondt i ryggen. Da må du drive med mosjonslangrenn. Så jeg håper virkelig han finner ut av det så fort som overhode mulig, sier Nossum.

Han syns det er leit om ryggen stopper Sundbys VM-deltagelse.

– Han har vært en ekstremt markant skikkelse for norsk langrenn, og vært enormt toneangivende for det laget du ser nå og den mentaliteten. Så jeg håper han får en bedre avslutning, sier landslagstreneren.