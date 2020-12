Herrem har sjelden vært så forbannet: – Jeg vet hva jeg skal gjøre

KOLDING. Camilla Herrems eneste trøst er at hun kvittet seg med det perfekte bildet.

Irriterende ikke å få det til i starten, mente Camilla Herrem etter kampen. Foto: Vidar Ruud/NTB

– Jeg hadde aldri tilgitt meg selv hvis vi hadde tapt, sier Camilla Herrem.

Lynvinger, som mange mener er verdens beste venstrekant, kunne knapt forstå hva som skjedde i håndballkampen mot Romania i EM mandag kveld.

Hun ble fru Bombom i starten, da hun brant store sjanser. Det ligner ikke henne. Og hun var ikke alene. Bommingen smittet.

– Alle vet nå at jeg kan bomme, flirer Herrem og sikter til all den hyggelige omtalen etter de to første perfekt kampene. 12 mål på 12 skudd er suverent.

Så var det som om alt det hun er god for i skuddøyeblikket, ikke kom til sin rett mot den rumenske målvakten. Spesielt i første omgang var unna Herrem-standard.

– Jeg kan godt få vekk det 100-prosent stemplet. Nå vet alle det, ja, veldig bra, sa Herrem før hun ble litt mer alvorlig og mente at det ble litt for mange miss.

Hva skjer? Camilla Herrem (t.v.) var ikke sitt gamle jeg mot Romania. Foto: Vidar Ruud



Så ikke på målvakten

Hun visste hva hun hadde gjort galt. Når hun hopper skikkelig opp og ser på hvordan keeperen plasserer seg, går skuddet i mål. Når hun ikke er så konsentrert, blir det målvakten som «leser» henne. Det betyr at sisteskansen forstår hva skytteren har tenkt å gjøre.

Herrem visste imidlertid hvordan hun skal løse dette til neste kamp torsdag, trolig mot Kroatia.

34-åringen skulle se på video fra dette oppgjøret. Det var ingen tvil om at det som skjedde, spesielt i første omgang, gikk inn på henne.

– Jeg blir forbannet selv og forstår at Thorir (Hergeirsson) blir det, sa hun om landslagstreneren som innrømmet at han var irritert. Ja, faktisk sint også.

Herrem fyrte på med mer: Jeg ble skikkelig sint. Det må jeg si.

Denne kampen føltes ikke som hennes, selv om hun bidro sterkt til at Norge dro fra. Tross alt ble det seks mål til slutt. Men hun trengte elleve forsøk.

– Hadde vi tapt denne kampen og jeg hadde spil som jeg gjorde, hadde jeg aldri tilgitt meg selv. Det er «all me» for å si det sånn Men sånn er det. Noen ganger går ikke alle skuddene i mål.

Thorir Hergeirsson fikk en stri tørn i denne kampen, og litt å tenke på etterpå. Foto: Claus Fisker

Norge fikk en vekker

Tirsdag møtes landslagsspillerne og trenerteamet til en skikkelig analyse. Hergeirsson formulerte det slik:

– Vi skal ikke grave oss for dypt ned. Det var en vekker. Nøyaktig hva som gjorde at det var sånn. Jeg ser bare et stort forbedringspotensial. Vi kommer til veldig gode sjanser, sa islendingen, før han rundet av:

– Jeg kjente at jeg ble mer irritert enn stresset.