Erna Solberg om gull-kritikken: – Jeg synes den er rar

Statsminister Erna Solberg og kultur- og likestillingsminister Abid Raja kom ikke med noen løfter for gjenåpning av idretten da de møtte Berit Kjøll og andre toppledere onsdag.

INGEN LØFTER: Fra v. Berit Kjøll, Erna Solberg og Abid Raja på en pressekonferanse onsdag. Foto: Berit Roald

Samtidig svarte statsministeren på kritikken om at det er «hult og hyklersk» når hun har gratulert VM-vinnere i tur og orden på Twitter - samtidig som Norge har avlyst alle store idrettsarrangementer som Holmenkollen og Lillehammer.

– Jeg synes den er rar, sier Erna Solberg om kritikken.

– Det ville være rart om ikke statsministeren skulle juble for at våre gjør bra i VM, selv om vi ikke har klart å arrangere her i Norge med våre innreiserestriksjoner, fortsatte statsministeren.

– Det ville være rart om vi åpnet opp for idretten når vi har stengt ned viktig innreise for norsk næringsliv. Jeg kommer fortsatt til å være entusiastisk til norske idrettsfolk som er gode ute.

Solberg signaliserte snarere innstramminger enn åpning av det norske samfunnet - på kort sikt.

– Vi har ikke lovet noe på dette møtet. Vi har bare lyttet. Det var formålet med dette møtet. Vi ser at idretten har det krevende, som mange andre i det norske samfunnet, sier Erna Solberg på en pressekonferanse.

– Vi kan ikke regne med mer gjenåpning i samfunnet som helhet fremover, snarere innstramming som smittetallene er for øyeblikket, sier statsministeren.

Hun lovte imidlertid å se på muligheten for mulighetene for åpning på lokalt nivå.

– Det viktigste vi kan si nå er: «Hold ut!». Idrettspresident Berit Kjøll roper varsko for psykiske problemer og ensomhet for unge i dagens corona-stengte Norge.

– Det er vanskelig å se at tiltakene står i stil med smitterisikoen, sier hun på onsdagens pressekonferanse.

Kjøll fortalte at idretten hadde krevd følgende:

1. Åpne hele barne- og ungdomsidretten.

2. Åpne for nasjonalt seriespill i toppidretten.

3. At flest mulig av de unge voksne, som ikke har kunnet drive siden mars 2020, får komme i aktivitet igjen.

4. Lokale i stedet for nasjonale tiltak - etter trafikklys-modell.

– Idretten påfører ikke samfunnet mer smitterisiko, sier Kjøll - og mener at idretten vil være viktigere enn noen gang når pandemien er over.

– Vi har prioritert barn og unge så godt det har vært mulig, sier kulturminister Abid Raja - og lovte at de skal se på idrettens krav de nærmeste ukene.

Det er nær to uker siden regjeringen utsatte gjenåpningen av nasjonalt seriespill. Da hadde det allerede vært stanset i fire uker. Idrettspresident Berit Kjøll ba da om et hastemøte med statsminister Erna Solberg med tanke på toppidretten og breddeidretten for voksne. Onsdag hadde Berit Kjøll, NIFs avtroppende generalsekretær Karen Kvalevåg, elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund og generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund møte med statsministeren og kulturministeren.

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt reagerte sterkt da regjeringen utsatte gjenåpningen.

– På grensen til uforståelig, uttalte han. Fotballen frykter at deres øverste serier ikke kan starte som planlagt. Seriestarten i kvinnefotballen er allerede utsatt.