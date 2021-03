Real Madrid avga poeng før skjebnekampen: Fem poeng bak Atlético

(Real Madrid – Real Sociedad 1–1) Real Madrid kunne spille seg opp i ryggen til byrival Atlético Madrid før søndagens Madrid-derby, men måtte nøye seg med ett poeng.

Real Sociedad tok ledelsen etter 55 minutters spill. Nacho Monreal svingte fint inn i feltet og der dukket Portu opp. Vingen headet ballen i en bue over Thibaut Courtois og i mål, via tverrliggeren.

Scoringen kom etter at Real Madrid la om til tre forsvare etter pausen, og Real Madrid-manager Zinédine Zidane vedgår at formasjonsbyttet kan ha vært kostbart for Real Madrid - som byttet tilbake til fire forsvarere like etter scoringen.

Portus utsøkte heading så lenge ut til å bli det eneste målet i kampen, men to minutter før slutt utlignet Vinícius Júnior med et skudd inne i boksen og det endte dermed 1–1 i Madrid.

Istedenfor å krype opp i ryggen til Atlético Madrid er Real Madrid nå fem poeng bak med én kamp mer spilt. Dermed ser søndagens Madrid-derby ut til å bli en virkelig skjebnekamp i Real Madrids jakt på å forsvare ligagullet fra forrige sesong.

– Det endrer ikke på måten vi går inn i derbyet. Vi må dra dit og ha en god kamp, sier Zidane på pressekonferansen ifølge Marca.

Også Barcelona – som i likhet med Real Madrid har en kamp igjen mot Atlético – er fem poeng bak ligalederen.

TOK LEDELSEN: Portu sendte Real Sociedad i ledelsen. Foto: Bernat Armangue / AP

Real Madrid hadde de største mulighetene før pause og kom seg til flere store sjanser i den andre omgangen, men scoringen lot lenge vente på seg for Zinédine Zidanes menn.

Skadelisten til hovedstadslaget er av den vonde sorten, med blant andre Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard og Karim Benzema ute av spill. Mariano Díaz fikk sjansen på topp for hjemmelaget, men imponerte ikke før han ble byttet ut etter en times spill. Zidane tok da grep med et trippelbytte. Blant dem var Vinícius Júnior, som satte inn den viktige utligningen.