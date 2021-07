Bildene du ikke så på TV: Her gir Helstrup klar beskjed

Vondt ble til verre for TIL i andre omgang. Da måtte Gaute Helstrup hasteinnkalle til en peptalk utpå banen etter 0–3-scoringen.

TYDELIG: Gaute Helstrup snakker med Ruben Yttergård Jenssen etter Haugesunds tredje scoring. Foto: Øyvind Sivertsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Haugesund – TIL 3–0

Etter en grei start på første omgang og en OK start etter hvilen, gikk det i bratt utforbakke for «Gutan» utover i omgangen. Først kom 2–0 etter 69 minutter, så kom spikeren i kista i det 78. minutt.

Etter scoringen ropte en gestikulerende Helstrup til kaptein Ruben Yttergård Jenssen for å få gitt ham og laget noen tydelige beskjeder.

– Det handlet om at vi måtte samle oss, ikke sprekke helt opp og ikke dumme oss ut, sier Yttergård Jenssen til iTromsø utenfor Haugesund stadion etter kampslutt.

Fjerdedommer kommer til for å få Helstrup tilbake til trenersonen. Foto: Øyvind Sivertsen

– Det er helt greit. Fint å få noen instruksjoner når det koker som verst. De ser det ofte bedre enn det vi gjør utpå banen, sier Yttergård Jenssen, som fikk en vanskelig pasning fra keeper Karlstrøm, mistet ballen og dermed kunne Sondre Liseth banke inn 3–0.

– Svakt og skuffende

Han mener at TIL ikke greide å fullføre skikkelig.

– Hadde et par misser rett etterpå der også. Jeg synes det vi gjorde etter 2–0 var svakt og skuffende, sier han.

SKUFFET: Ruben Yttergård Jenssen etter kampen. Foto: Øyvind Sivertsen

– Er det flaut?

– Nei, det er ikke flaut. Det synes jeg ikke. Det handler om at vi fikk for stor strekk i laget, slik jeg ser det. Vi klarte ikke å være kompakte. Hvorfor det ble slik, må vi se på og diskutere. Da ble det slik at det så energiløst og tafatt ut. Det ble for store avstander innad i laget, svarer Yttergård Jenssen.

– Vi kunne ikke henge med hodene

Det var en skuffet og forbannet Helstrup som sto utenfor Haugesund stadion etter 0–3-tapet. Han forklarer den lille praten med kapteinen slik:

– Det handlet om at vi skulle fullføre kampen ordentlig. Vi lå under, vi kunne ikke henge med hodene og fem meter ekstra avstand. Vi måtte være kompakte og smarte. Vi klarte ikke det dessverre. Det gjaldt oss som lag, forklarer TIL-treneren stående utenfor Haugesund stadion etter 0–3-tapet.

– Hva er årsaken til at det ble sånn?

– Det er flere ting. Et lag har momentum utpå der, og det andre har det ikke. Vi gjorde en del bytter, vi hadde en del ferske folk og det var nye relasjoner. De kjørte på og koste seg, mens vi har det tøft, sier TIL-treneren.

Misfornøyd med Alfheim-kunstgresset

TIL har enormt mange skader: Lasse Nilsen, Jostein Gundersen, August Mikkelsen, Mikael Norø Ingebrigtsen, Runar Espejord og Eric Kitolano.

Håpet er at i alle fall Kitolano og Mikkelsen blir klare til neste kamp, borte mot Brann.

Men mot Haugesund pådro attpåtil Adam Örn Arnarson seg en smell, mens Kent-Are Antonsen forlot stadion med en stor ispose på kneet.

Yttergård Jenssen mener Alfheim-kunstgresset er en del av årsaken til skadeproblemene. Han tror det er Eliteseriens dårligste underlag pr. i dag.

– Det er ikke noen tvil om at Alfheim-matta er en av årsakene til at vi har så mange skader. Det er ei utfordring som vi har. Men vi er bare nødt til å jobbe så godt vi kan vi som er frisk, og jeg synes ikke vi skal skylde på det. Vi har mange gode nok spillere i dag til å gjøre en bedre prestasjon. Jeg synes det var en helt jevn match så lenge det sto 1–0, sier Ruben Yttergård Jenssen, som selv fikk en brukbar mulighet på 0–0.

– Jeg fikk et elendig treff på den returen, så det ble corner, forklarer han.

TIL er 13.-plass i Eliteserien med ni poeng etter 11 kamper. Det betyr trøbbel tabellmessig når hengekampene er spilt.

Vurderer rutinerte spillerforsterkninger

Alexander Søderlund er kontraktsløs og så kampen fra tribunen. TIL har ikke vært i kontakt med den rutinerte spissen.

Les også Fem snakkiser etter Haugesund-TIL: «Skadekrisen forverres – her sitter en spiss som er ledig på markedet»

– Jeg tror nok han skal til den klubben som vi spilte mot (Haugesund), sier team manager Lars Petter Andressen til iTromsø.

TIL har en klar strategi om å hente unge spillere, videreutvikle dem og øke deres verdi.

– Kan det være en idé å gå etter spillere som er veldig rutinert i den situasjonen dere er nå?

– Det er også interessant å se etter spillere med mer rutine. De må også ha et veldig ønske om å spille for oss. Jeg tror ikke TIL er den første klubben han (Søderlund) drømmer om å spille for, sier Andressen.