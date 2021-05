Stig-André Berge: – Motgang har alltid gjort meg sterkere

Fem års forberedelse kan være over på få minutter. For Stig-André Berge er det vinn eller forsvinn.

De siste formaninger fra landslagstrener Fritz Aanes (t.v.). Stig-André Berge har trent godt opp mot det som skal skje lørdag. Foto: Norges Bryteforbund

De siste OL-billettene i gresk/romersk bryting deles ut i Sofia på lørdag.

Norge har med syv brytere som håper på OL-billett.

Stig-André Berge gjør et siste forsøk på å komme til OL nummer fire.

Veien frem har vært humpete. Først måtte han tenke lenge og vel. Skulle han gå for et nytt OL da lekene i Tokyo ble utsatt ett år?

Han som hadde deltatt i tre tidligere sommerleker og fått med seg en bronsemedalje, måtte i så fall stable økonomien på bena.

– Idrett på dette nivået handler ikke bare om motivasjon, sier den erfarne toppidrettsutøveren.

Han måtte vite om noen sponsorer var villig til å bli med på den siste sesongen. 37-åringen kan ikke leve av premiepenger, for de finnes knapt.

Berge har kone og snart to barn. Veteranen vet godt at egne interesser ikke kan trumfe familiens. Men kona og sponsorene sa ja.

Fakta Stig-André Berge Født: 20. juli 1983 Sivilstand: Gift, snart to barn Klubb: Oslo bryteklubb Stil: Gresk romersk Klasse: 60 kg Meritter: OL-bronse (2016), VM-bronse (2014), tre EM-sølv, 13 NM-titler og to kongepokaler Les mer

Nå er det kampene i Sofia som gjelder. Lørdag avgjøres Berges siste mulighet til å delta i det aller største mesterskapet. Da må han benytte all sin erfaring og kunnskap for å takle det som venter på matten. Og han må komme seg helt til finalen for å få en etterlengtet OL-billett. Det må også de seks andre bryterne fra Norge. Ingen har billett til Tokyo i den norske troppen av fem menn og to kvinner.

Mil etter mil. Denne gangen på tredemølle. Kondisjon er et must for en bryter. Stig-André Berge føler seg «fit for fight». Foto: Norges Bryteforbund

Vet hva som må til

Berge vet hva han må gjøre. Han var i samme situasjon foran OL i Rio. Det var der bronsemedaljen kom.

– Jeg jobbet så hardt med den følelsen, at jeg skulle nyte det som skjedde. Han legger til:

– Gjør man det for stort, går det utover prestasjonene. Da får man høye skuldre. Det er ganske enkelt, vi skal ut på en brytematte og møte en motstander. Det må være moro. Jeg prøver å meddele det til de uerfarne også. Men det kan være lettere sagt enn gjort.

Han er som en far i gjengen. En som bryr seg, som minner dem på at de ikke må glemme gleden oppi det hele.

– Når det drar seg mot et OL, og for oss denne avgjørende OL-kvalifiseringen, blir det fort veldig alvorlig.

Bryterne har inn mot kvalifiseringen lagt vekt på treningsgleden i hverdagen. I hallen har det vært mye smil og latter.

Tøff trening må til. Stig-André Berge sluntrer aldri unna. Foto: Norges Bryteforbund

Bomtur

Da Berge & co. hadde mulighet for kvalifisering i mars, ble det null i uttelling.

– Vi havnet i en vanskelig situasjon sist. Jeg skal ikke legge skjul på det. Når man ikke får det til 100 prosent, kvaler man ikke til OL. Dessverre – sånn er det.

Tre av bryterne fikk dessuten korona, men er friske og klare for denne oppgaven som betyr så mye også for Norges Bryteforbund.

– Vi har snudd litt på steinene. Hva er risiko på å ta enkelte valg? spør Berge.

I den situasjonen han er i, der alt står på spill, har han og landslagstrener Fritz Aanes vurdert alle eventualiteter.

Hjemme til det siste

Berge og noen av bryterne valgte å forberede seg på hjemmebane. Oskar Marvik og Felix Baldauff dro til Tyskland for å få sparring der.

Berge vet at han har fryktelig lyst til å være med i OL for en siste gang.

I de to første OL, i Beijing og London, var han ute etter bare én kamp. Det skjedde etter henholdsvis fire og seks minutter.

– Det var en beintøff erfaring, etter trening i fire år foran begge mesterskap. Så klarte jeg å komme på pallen i tredje forsøk. Motgang har alltid gjort meg sterkere. Det håper jeg slår ut nå også.

PS. Berge har sagt at uansett hva som skjer lørdag, vil han ta med et VM på hjemmebane i oktober.