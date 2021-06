Kristian (26) kan kapre OL-plass i siste øyeblikk: – Lærer mye av Viktor

Utsettelsen av OL til 2021 har gitt nye sjanser for noen. Kristian Krogh Johannessen er blant dem som har grepet sjansen og nå kan golferen sikre seg en OL-billett.

KAN FÅ OL-PLASS: Kristian Krogh Johannessen vil med en topp-ti-plassering de neste to ukene ha svært gode sjanser til å kvalifisere seg til OL. Foto: Víctor Lerena / EFE

Forrige uke kunne han mer eller mindre sikre OL-plassen med seier i Challengetour-turneringen D+D Real Czech Challenge. Krogh Johannessen ledet før den siste runden.

– Jeg fikk en god start siste dagen også, men jeg kålet det til med noen enkle feil som kostet meg noen slag. Det ble en kamp om å komme til omspillet. Det klarte jeg, men jeg trakk ikke det lengste strået der, sier han til VG.

Annenplassen sendte ham opp blant de 300 beste i verden og forbi Kristoffer Ventura. Dermed er han nå den nest best rangerte norske herrespilleren.

Det gjør at det er Krogh Johannessen som nå ligger best an til å slå følge med Viktor Hovland til OL i Tokyo. Kun 60 spillere får delta i turneringen, med maks fire spillere fra ett land hvis de alle er topp 15 på verdensrankingen. For alle andre land er det maks to spillere.

21. juni er den endelige kvalifiseringsfristen og for øyeblikket ligger Krogh som spiller nummer 61 på OL-rankingen.

– Det hadde vært gøy å få en plass. Jeg skal ikke lyve og si noe annet. Førsteprioriteten min denne sesongen er å komme topp 20 på Challengetouren og få en plass på Europatouren neste år. Det er hovedmålet, og så vil OL bli en bonus med godt spill de neste ukene.

Krogh Johannessen fikk plass på Europatouren i 2019, men var langt unna å beholde plassen og var godt utenfor topp 1000 i verden ved slutten av 2019. Da coronapandemien stengte verden ned i mars i fjor, lå han helt nede på 1399. plass i verden, men etter at det åpnet opp, har han levert en rekke topplasseringer og har klatret jevnt og stødig oppover.

– Det har vært litt i bakhodet. Jeg måtte si ifra selv for noen uker siden slik at jeg kom meg i vaksinekøen til IOC. Jeg skjønte at hvis jeg spiller som normalt de siste ukene, så har jeg en såpass stor sjanse til å komme til OL at jeg ønsket å få vaksinen før OL.

Han er klar på at han har tatt store steg siden han spilte på Europatouren i 2019. Med Viktor Hovland som den klare eneren i norsk golf, er det flere som ligger i vannskorpen like bak og som spiller sammen på Challengetouren.

– Vi blir sterkere og sterkere for hvert år, føler jeg, i toppen av norsk herregolf. Det er veldig gøy å ha folk man kan måle seg med på trening. Jeg føler også jeg lærer mye bare ved å snakke med en som Viktor, som har tatt stegene veldig kjapt og er veldig reflektert rundt golf.

Hovland vil være blant favorittene i OL, og Krogh Johannessen tror også selv det kan være mulig å kjempe i toppen i Tokyo.

– Nivåforskjellen er jo først og fremst på stabiliteten på godt spill. Når spillere som meg og andre som spiller er nær sin egen topp, så er det lite som skiller, sier 26-åringen.

Nordmannen spiller denne og neste uke to turneringer på Challengetouren, begge på samme bane i sørlige deler av Spania.

– Jeg hadde en topp fem her i fjor. Det kommer ikke gratis, men jeg skal gjøre mitt beste, så har jeg god tro på at det skal ta meg ganske langt. Banen skal passe meg bra, så jeg skal være fokusert på min ball og se hvor langt det tar meg, sier nordmannen.