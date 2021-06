Starts unge målscorer ble koronasmittet: – Jeg følte på skammen

Målscorer og debutant Preben Hille (18) var det eneste lyspunktet da Start tapte 1–3 mot Ull/Kisa . Nå åpner han opp om koronasmitten som satte klubben ut av spill.

Preben Hille fikk en fin kveld, tross Starts 1–3-tap mot Ull/Kisa. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

KRISTIANSAND: – Det å få spille og score er veldig gøy. Det har jeg ventet lenge på, så er det samtidig kjipt at vi taper kampen, sier Preben Hille til Fædrelandsvennen.

Midtbanespilleren kom til intervjusonen med blandede følelser etter en kamp der det meste var helsvart for et tamt Start-lag. Selv ble han det eneste lyspunktet. Hille fikk sin Start-debut da han kom inn for Mohamed El Makrini etter 68 minutter. Han tente håpet om poeng da han reduserte til 1–2 like før slutt med et godt plassert skudd med sitt gode venstrebein.

VIDEO: Hille om målet i debuten (saken fortsetter under videoen)

– Det var et lyspunkt på en dårlig dag. Det var gøy at han fikk vist frem venstrebeinet som vi som jobber tett med ham vet at han har, sier vikartrener Alexander Øren.

Saken fortsetter under bildet.

Preben Hille smiler etter 1–2-scoringen på Sparebanken Sør Arena fredag. Foto: Tor Erik Schrøder

Men det var også andre ting som gikk gjennom hodet til unggutten etter kampen. Målet satte punktum på en tung periode for 18-åringen.

Sa unnskyld til lagkameratene

Underveis i kampen mot Jerv ble Hille bedt om å forlate Start-benken fordi det kom frem at han hadde hatt nærkontakt med smittet russ. Noen dager var Hille, som selv er russ, smittet.

– Det var kjipt og jeg følte på skammen. Det var noe jeg tenkte mye på, og da jeg fikk korona ble det ganske mørkt, sier Hille og kikker ut i luften.

- Da jeg kom tilbake sa jeg unnskyld og det var heldigvis en haug med hyggelige gutter her som tok meg godt i mot igjen. Man føler seg jo som en syndebukk, med utsatte kamper og karantener på de andre. Samtidig er det ikke så mye å gjøre når man først er smittet. Da jeg kom tilbake bestemte jeg meg for å jobbe steinhardt. Det er ikke noe annet å gjøre. Dette var en fin avslutning på en tung periode. Veldig deilig, sier Hille.

Tror det kommer mer fra 18-åringen

I Start skjønte de at Hille var langt nede da beskjeden om koronasmitte kom.

– Det var viktig for oss å snakke med dem som var involvert i dette, også om at vi hadde gått gjennom hvordan vi skulle unngå dette i 14 måneder, så skjedde det likevel. Men da det begynte å koke med nyheter i sosiale medier måtte vi ta hånd om Preben. Vi måtte ta vare på ham, sier Øren, og legger til.

– Vi må huske at det er unge folk vi har med å gjøre. Det er sterkt å gjøre det han gjør i dag etter den perioden, sier Øren, som tror det kommer mer fra Hille i fremtiden.

– Han er en veldig bra ballspiller, som har tatt steg jevnt og trutt. Jeg håper og tror han er en spiller kan spille i gult og svart i mange år, sier Øren.

– For min del blir jo dette en positiv opplevelse. At jeg får spille såpass mye og får en scoring er selvfølgelig gøy selv om vi taper. Jeg skal jobbe hardt videre for å få flere sjanser, sier Hille.