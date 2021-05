De har solgt sine beste spillere, mens konkurrenten «aldri» går tom for penger. Nå kan Lille bli seriemester.

Lille har forbløffet både egne tilhengere og fotballeksperter denne sesongen.

Burak Yilmaz (t.v.) gratuleres av Yusuf Yazici og Jonathan Bamba etter å ha scoret mot Monaco i desember. Foto: Anthony Dibon, Bildbyrån

To runder før slutt leder fotballklubben Lille den franske toppdivisjonen, tre poeng foran Paris Saint-Germain.

Lille har de siste årene solgt en rekke stjernespillere. Klubben har tjent over 1,7 milliarder kroner på spillersalg de siste tre sesongene. PSG har i samme tidsrom tapt 1,6 milliarder.

– Vi visste at vi hadde et bra lag, men at vi skulle kunne kjempe med Paris (Saint-Germain) over en hel sesong, har vært en overraskelse.

Sélic Lenne vokste opp like i nærheten av Stade Grimonprez-Jooris, som var Lilles hjemmebane i nesten 30 år. Før han i ungdomsårene begynte å gå på kamper sammen med faren, lyttet han til dem.

Ikke på radio, men fra gutterommet.

– Jeg kunne høre jubelen fra stadion da Lille scoret, minnes han.

I dag jobber Lenne i Hello Lille, et destinasjonsselskap som skal fremme byen i Nord-Frankrike som turistdestinasjon. Selskapets logo kan sees på det ene skulderbladet på Lilles drakter.

Som supportere flest har Lenne denne sesongen vært nødt til å følge klubben på TV. Det han har sett, har forbløffet både ham og eksperter. Én av dem er Viasport-kommentator Paul Thomas Clay.

– Det har vært et eventyr. Knapt noen, heller ikke de selv, trodde ved starten av sesongen at de skulle være i posisjonen de nå er i.

Lille ligger an til å snyte Neymar og Paris Saint-Germain for seriegullet. Foto: Baptiste Fernandez, Bildbyrån

David mot Goliat

Sesongen som snart er over, har markert slutten for en rekke fotballdynastier rundt om i Europa. Hverken italienske Juventus eller skotske Celtic var i nærheten av å vinne ligaen for tiende gang på rad. De to gigantene ble stoppet av henholdsvis Inter og Rangers.

I Frankrike har PSG blitt seriemester syv ganger de siste åtte årene. Klubbens nær utømmelige pengesekk har gjort det nesten umulig for andre å ta opp kampen med den Qatar-eide hovedstadsklubben.

To runder før slutt er bildet et annet. Nå er det Lille som topper Ligue 1, tre poeng foran Neymar, Kylian Mbappé og resten av PSG.

Clay har særlig latt seg imponere av hvor stabilt laget har prestert.

– Det har vært en del støy i og rundt klubben, med økonomiske problemer og påfølgende eierskifte. Likevel har de på imponerende vis holdt fokuset på det de kan gjøre noe med: det sportslige.

Journalisten Tom Williams har dekket fransk fotball for en rekke internasjonale medier. Han har også latt seg imponere av laget som nå kan bli seriemestere for første gang siden 2010/2011-sesongen.

– De har ikke tapt for PSG, Lyon eller Monaco. Det forteller deg alt du trenger å vite om hvor gode de har vært, mener Williams.

«Mirakelmannen» bak suksessen

Fotballklubben og byen Lille i Nord-Frankrike er på mange måter den rake motsetningen til metropolen Paris og PSG. Det har en også kunnet observere på overgangsmarkedet de siste tre sesongene.

Lille har kjøpt spillere de har kunnet utvikle. PSG har kjøpt stjerner.

Spillere som har imponert i Lille-drakten, blant andre Nicolas Pépé (nå Arsenal) og Victor Osimhen (nå Napoli), har forsvunnet for store summer. Klubben har tjent over 1,7 milliarder kroner på spillersalg siden sommeren 2018. PSG har i samme tidsrom tapt 1,6 milliarder.

Mannen bak Lilles suksess på overgangsmarkedet er sportsdirektør Luís Campos. Clay omtaler portugiseren som «en mirakelmann».

Luís Campos var sportsdirektør i Lille fra juli 2017 til desember 2020. Foto: Anthony Dibon, Bildbyrån

Ett eksempel på Campos’ teft er signeringen av Burak Yilmaz. Han hadde nettopp fylt 35 år da han kom gratis til klubben i august.

– Den overgangen skjønte jeg fint lite av. I mine øyne kom han i beste fall til å være et tredjevalg. Så feil kan man ta. Det er årets overgang. Han har scoret fantastiske og viktige mål, sier Clay.

15 nettkjenninger på 26 seriekamper er det blitt for tyrkeren som kalles «Kral» («Kongen»). Hadde det ikke vært for et to måneder langt skadeavbrekk, hadde tallet trolig vært enda høyere.

Forsvarsspillere har slitt med å få tak på Burak Yilmaz denne sesongen. Foto: Matthieu Mirville, Bildbyrån

Eierskifte midt i sesongen

Når Lille til sommeren kanskje må erstatte én eller flere av spillerne som har gjort seg attraktive for større klubber, er det uten Campos.

56-åringen forlot klubben før jul. Midt i sesongen byttet Lille eier.

Suksessen på overgangsmarkedet har holdt en betydelig gjeld i sjakk, men pandemiens effekt på klubbens økonomi førte til bekymring hos Elliot Management, en av deres største investorer.

– Når både publikums- og TV-inntektene forsvant, klarte ikke lenger Lille å betjene lånene, forteller Viasport-kommentator Clay.

– Under press fra Elliott ble klubben tatt over av Merlyn Partners, et investeringsfond som holder til i Luxembourg, forklarer Williams.

Gerard López, tidligere eier og klubbpresident, måtte forlate klubben, men hovedtrener Christophe Galtier fikk bli.

– En dyktig analytiker og taktiker

Det er imidlertid langt fra sikkert at Galtier blir å se i Lille neste sesong. Kontrakten hans med serielederne går ut i slutten av juni.

– Jeg tror han ser an situasjonen. Lyon skal erstatte Rudi Garcia til sommeren. Samtidig er det mye penger i Ineos-eide Nice. De har spennende ting på gang, som det ryktes at Galtier fristes av, sier Clay.

Christophe Galtier har vært hovedtrener i Lille siden desember 2017. Foto: Matthieu Mirville, Bildbyrån

Han har vært fan av den erfarne treneren i lang tid.

– Han er en dyktig analytiker og taktiker og evner å få mye ut av til dels begrensede egenskaper i spillermaterialet han rår over. Han er god på defensiv struktur. Galtier står kanskje ikke for de mest blendende, offensive spillemønstrene, men det han gjør, er effektivt.

Nå gjenstår kun Galtiers tidligere arbeidsgiver, St. Etienne, og Angers. Både Clay og Williams tror at Lille blir seriemestere.

– Jeg tror også at de blir svært populære mestere, sier Williams.

Det er gått ti år siden sist. Sélic Lenne husker det godt.

– Det er et fantastisk minne. Jeg husker at jeg ble imponert over hvor talentfulle spillerne var, men også hvor sterke de var mentalt.

– Jeg tror noe av det viktigste er at dagens spillere har den samme krigerske mentaliteten. De kjemper sammen for å nå et felles mål. Hvis Lille blir seriemestere, blir jeg så glad.