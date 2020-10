Fullt kaos i storritt - rytterprotest tvang arrangørene til å ta grep

Dramatikk i fredagens etappe i Giro d’Italia.

João Almeida leder Giro d'Italia. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via AP / NTB

Det oppsto fullt kaos foran fredagens etappe i Giro d'Italia. Etappen er besluttet kortet ned som følge av at rytterne nektet å sykle hele distansen.

Det melder sykkelnettstedet cyclingnews.com. Beslutningen bekreftes også av en rekke av lagene som deltar, blant dem Astana.

Feltet stanset - ventet på buss

Fredagens etappe fra Morbegno til Asti var i utgangspunktet 258 kilometer lang. Allerede torsdag tok imidlertid flere ryttere til orde for at lengden ble for voldsom på tampen av et langt ritt og i kjølvannet av flere andre brutale etapper.

Diskusjonene fortsatte før den oppsatte starten fredag, og til slutt bøyde arrangørene av for presset. Nå er det besluttet at rytterne kjøres i buss til et nytt startsted atskillig nærmere målgangen i Asti.

Nyhetsbyrået AFP meldte også at et voldsomt langvarig regnskyll hadde bidratt til å stoppe rytterne fredag. Rytterne startet etappen tilnærmet til oppsatt tid i Morbegno.

Etter 45 minutter på sykkelsetet i øsende regnvær kom beskjeden om at etappen endres. Dermed stanset hele feltet for å vente på at lagbussene skulle plukke dem opp.

Helse først

Dersom rytterne skulle syklet den opprinnelige distansen, ville det betydd en dag med sju timer på landeveien i svært dårlig vær.

Hensynet til rytternes helse oppgis å være en viktig faktor bak beslutningen om å korte ned dagen.

En ødelagt bro gjorde at fredagens etappe på kort varsel ble forlenget med fem kilometer og i utgangspunktet skulle være på hele 258 kilometer.

Den nye lengden på etappen blir angivelig 150 kilometer. Starten skal ifølge avisen Gazzetta dello Sport være lagt til Como, noen få mil nord for Milano.

