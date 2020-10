Koronatrøbbel i Celtic – flere spillere må stå over Old Firm

Celtic er hardt rammet av covid-19-karantener før søndagens derby mot Rangers. Flere av Kristoffer Ajers og Mohamed Elyounoussis lagkamerater må stå over.

Kristoffer Ajer (til høyre) og hans Celtic står uten flere nøkkelspillere når de møter Rangers. Foto: RUSSELL CHEYNE / X02429

Hatem Elhamed og Nir Bitton er påvist syke etter å ha vært på landslagsoppdrag med Israel i det siste. Det betyr minst ti dager i isolering. Ryan Christie er satt i karantene etter at en lagkamerat hos Skottland avla positiv koronaprøve i helgen.

Disse tre er definitivt uaktuelle for Glasgow-derbyet.

– Vi er skuffet og frustrert over at nok en spiller har testet positivt under landslagsoppdrag. Det skaper utfordringer for oss, skrev Celtic i en pressemelding etter Elhamed-nyheten.

Celtic-spissen Odsonne Édouard ble covid-19-syk i forrige uke under en periode med Frankrikes U-21-landslag. Han har siden sittet i karantene i Paris. Det er mulig han kommer til Glasgow lørdag, men han har uansett mistet viktig trening den siste tiden.

Rangers leder den skotske serien med ett poengs forsprang til Celtic, men har spilt en kamp mer enn rivalen.

Celtic har ni seriemesterskap på rad i Skottland og sikter mot å ta det tiende til våren. Det er i så fall historisk.

