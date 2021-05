Alle enige om én ting – nå kan Ruud komme langt

Casper Ruud avgjorde et mentalt spill mot sin franske motstander mandag. Nå er 22-åringen klar for annen runde, og ny kamp spilles onsdag. Alt kan skje.

Det ble en tøff kampen i varmen, men Casper Ruud kom seg videre. Neste singelkamp er onsdag, mot polske Kamil Majchrzak. Foto: Christian Hartmann, Reuters/NTB

PARIS. (Casper Ruud – Benoît Paire 5–7, 6–2, 6–1, 7–6 (7–4)

– Det var 100.000 tusen tilskuere mot én, mener trenerpappa Christian Ruud etter at sønnen Casper hadde vunnet den vanskelige åpningskampen i en Grand Slam-turnering.

Han overdriver med vilje, for det var knapt 1000 tilskuere på arenaen på grunn av pandemien. Men de var franske, og de hørtes. Ropene kom jevnlig og høyt når det var lov. Det var sang og bølger også, taktfast klapping og buing.

Hjemmehåpet Benoît Paire visste å utnytte at de var på lag med ham. Han løftet hånden for å få dem til å øke antall desibel, han snakket til dem og til seg selv. Det siste skjedde når han var irritert på egne prestasjoner og feilslag.

– Det var tøffe forhold. I dag vokste Paire på at han hadde tilskuerne med seg, sier pappa Ruud.

Han vet at sønnen var nervøs, spesielt i 1. sett. Det kunne Casper Ruud selv fortelle da han kom på den digitale pressekonferansen.

Han kjente på trøbbelet underveis.

Heldigvis «bare» fire sett

– Benoit var i godt humør og kom ut for å spille og fighte hele veien. Han åpnet med å vinne første sett, og det fjerde kunne gått begge veier.

Unge Ruud forklarte han var sjeleglad for at kampen ikke gikk til fem sett. – Det er tøft for fysikken, selv om jeg var forberedt. Og videre:-

– Jeg hadde et annet press på meg enn tidligere år. Det er alltid deilig å ha kommet seg gjennom 1. runde.

Han hadde slått Paire to ganger tidligere. Dette var Snarøya-spillerens tredje på rad mot en ti år eldre motstander, ranket som nummer 40 i verden. De forrige møtene var i Madrid og Hamburg.

Fikk en uberegnelig motspiller

– Han møter en spiller som er uberegnelig, som slår løst og hardt, kort og langt. Casper kommer ut av rytmen og får ikke bena med seg. Paire har en spillestil som få andre, og ikke minst har han et av de beste backhandslagene i verden, men en ustabil forehand, forklarer pappa Ruud.

Eurosport-kommentator Christer Francke mener også at Paire hadde mye å by på, men at han «ville vært død uten publikum».

– Underveis gamblet han litt og var avhengig av å bli dratt med av tilskuerne. I koronatiden har han slitt, sier Francke, som så 32-åringen våkne til liv. Men ikke nok til slutt.

Casper Ruud klarte den vanskelige første kampen i en Grand Slam turnering. Foto: Christian Hartmann, Reuters/NTB

Kampen bølget

Selv om kampen ble en thriller, var det nordmannen, uten heiagjeng, som hentet frem det beste i seg.

– Casper fikk frem vinnerhodet. Jeg synes at han server bra på de viktige poengene mot slutten. Det er ikke så lett når folk hyler. Han er mentalt veldig sterk i dag, sier pappa.

Det samme mener teamets analyseekspert, Øivind Sørvald.

– Det ble en mental kamp mot en veldig god franskmann som til tider spilte god tennis. Det var et tøft publikum, og det er vanskelig å håndtere.

Han så at Casper fant litt mer ro etter hvert, men syntes det var krevende for Ruud å være så alene på stadion.

En slagen mann? Ikke nødvendigvis, for franskmannen spilte bra. Foto: Christian Hartmann, Reuters/NTB

Nå er døren åpen

Måten Casper Ruud takler ulike forhold på, imponerer mange. Sverre Krogh Sundbø, kommentator i Eurosport, er én av dem.

– Dette er første gang Casper Ruud har spilt en Grand Slam der han er en av de store outsiderne til å kunne gjøre store ting. Da blir det nok også litt høye skuldre, noe spillet i første sett bar preg av. Etter hvert som han fant rytmen, ble det langt bedre. Paire spiller en bedre kamp enn vi har sett på lenge.

Sundbø fremhever spesielt Ruuds mentale styrke, som kreves for å ta seg langt.

– Han er best på de viktigste ballene. Men underveis var det også noe minus, som nær hadde ødelagt. Den siste tiden har Ruud servet veldig godt, og fått inn mange førsteserver. Nå ble han veldig sårbar, da han ikke fikk inn like mange førsteserver.

Tilskuerne heiet på motstanderen. Sånn sett var Casper Ruud alene. Foto: Thibault Camus, AP/NTB

Påkjenning i varmen

I godt over tre timer varte dette oppgjøret. Det var sol og minst 25 grader på denne helt spesielle banen, som ligger inne i en botanisk hage.

Ruud fikk kjenne på at han, selv med ranking som nummer 16 i verden, mot en motstander som ligger på 40. plass, må regne med tøffe kamper.

– Det er ikke bare negativt å kjenne på noen tøffe sett for å føle på nervene og nivået i en Grand Slam. Samtidig er det viktig at ikke kampene blir for lange, for det tærer på kreftene i en lang turnering.

– Jeg vil påstå at Casper nå er favoritten til å gå til kvartfinale på sin side av tablået, men spiller han opp mot sitt aller, aller beste, kan virkelig alt skje på den halvdelen av tablået som han befinner seg på. Ruud viser jo at hodet er godt påskrudd. Å spille i en heksegryte i Paris mot en franskmann, er noe helt spesielt. Det krever sin mann å stå imot det trøkket, sier Sundbø, som bruker store ord når han skal beskrive Ruuds opptreden og utvikling.

– At vi har en nordmann som nå ses på som en av favorittene til å ta seg helt til en semifinale, er jo helt spinnvilt. Men alle som tar seg langt i en Grand Slam er fantastiske tennisspillere, og i alle kamper må han spille helt på topp. Spesielt i tredje runde venter det en potensielt meget tøff motstander i unggutten Alejandro Davidovich Fokina fra Spania.

PS. Onsdag spiller han 2. runde i singel mot polske Kamil Majchrzak, men da kan det også bli doublekamp. I i så fall et tøft program for Casper Ruud.