Start får spille, men uten tilskuere

Søndagens kamp mot Aalesund går som planlagt for Start. Men de 600 tilskuerne som har billett til kampen må bli hjemme.

Start-kampen går som planlagt søndag. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

KRISTIANSAND: – Slik det ser ut nå blir det uten tilskuere, opplyser styremedlem i IK Start, Thom Helge Henriksen til Fædrelandsvennen.

Fra lørdag morgen strammer Kristiansand kraftig inn på etter økt koronasmitte de siste ukene og innfører kapittel 5b i covid-19-forskriften.

Det innebærer innstramminger som skjenkestopp, stans av arrangementer som ikke er av religiøs art, og stenging av treningssentre.

Men Start, som skal spille 1.divisjonskamp mot Aalesund søndag, er skånet.

I koronaforskriftene står det at utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede, er lov.

Kampen, som spilles klokken 15.00 søndag går som planlagt, men det blir dermed uten tilskuere.

600 tilskuere hadde i utgangspunktet billett til kampen.

Start sendte fredag kveld ut en mail til dem som har fått billett til kampen.

«På grunn av smittesituasjonen i Kristiansand må søndagens kamp dessverre gå for tomme tribuner. Dere som var trukket ut til søndagens kamp vil tilbud om kamp så fort vi får slippe inn publikum», står det der.