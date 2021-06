Børsen: Hun reddet seieren for Rosenborg

Dette er Adressas dom over RBK-spillerne etter seieren mot Avaldsnes.

Kristine Nøstmo vartet opp med et par ekstremt viktige redninger mot Avaldsnes og reddet seieren for hjemmelaget. Foto: Håvard Haugseth Jensen

RBK - AVALDSNES 1–0

Rosenborg: Gikk ut hissig og fremoverrettet, men lot likevel Avaldsnes ha mye ball i starten. Fikk taket på kampen etter et kvarters spill og etablerte et konstant press mot bortelaget. Etter et godt oppbygd angrep kom scoringen fra Utland etter snaue 20 minutter på det som var kampens første målsjanse.

Fakta RBK - Avaldsnes 1–0 Rosenborg – Avaldsnes 1-0 (1-0) Dagens Ivers: Kristine Nøstmo Målsjanser: 2-2 Koteng Arena, Toppserien, 4. serierunde Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd IL Mål: 1-0 Lisa-Marie Karlseng Utland (19.) Ingen gule kort Rosenborg (1-4-2-3-1): Kristine Nøstmo - Mali Lilleås Næss, Emilie Bragstad, Ina Vårhus, Maria Olsvik - Elin Sørum, Emilie Joramo - Matilde Rogde (Kristine Leine fra 81.), Cesilie Andreassen (Sara Kanutte Fornes fra 66.), Julie Blakstad - Lisa-Marie Karlseng Utland. Avaldsnes (1-5-3-2): Victoria Esson - Selma Løvås, Nathalie Jøssang Utvik, Robyn Elizabeth Decker, Andrea Norheim, Anna Langås Jøsendal (Kaja Olsen fra 46.) - Irene Dirdal (Cille Nilsen fra 87.), Olaug Tvedten, Sara Pavlovic (Kristina Svandal fra 75.) - Karina Sævik, Rebecka Holum. Les mer

Godt spill før pause, men desto mye svakere etter hvilen. Avaldsnes presset høyere og fikk en enorm mulighet rett etter avspark.

RBK slet med å få tak i kampen og overlot stort sett til en kreativ Blakstad å skape farligheter. Skapte ikke målsjanser etter hvilen og det var til slutt keeper Nøstmo som reddet seieren.

Se våre børskarakterer og vurderinger under:

Kristine Nøstmo - 7

Viktige inngripener etter pause og en knallredning på slutten. RBKs beste.

Mali Lilleås Næss - 5

Bedre offensivt enn defensivt. Presist innlegg til scoringen.

Emilie Bragstad - 6

Dominerende og trygg. Bryter foran og tar med seg ball.

Ina Vårhus - 5

Nær scoring på dødball. Grei kontroll defensivt.

Maria Olsvik - 4

Trøblet i samspillet med Blakstad. Gir fra seg rom bakover.

Elin Sørum - 5

Kontrollerer midtbanen og spiller på det sikre.

Emilie Joramo - 6

God i gjenvinningsfasen. Har en ro over spillet sitt.

Matilde Rogde - 4

Sliter med å skape noe på sin kant. Jobber hardt hjemover.

Cesilie Andreassen - 6

Ofte involvert når noe skjer. Står bak forspillet før scoringen.

Julie Blakstad - 7

Vil ha mye ball. Drivende og skapende.

Lisa-Marie Karlseng Utland - 6

Er der hun skal være foran mål. Fin scoring.

Sara Kanutte Fornes

24 minutter for Andreassen. For kort tid til å bli vurdert.

Kristine Leine

9 minutter for Rogde. For kort tid til å bli vurdert.