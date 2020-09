Molde gikk på smell mot bunnlag

Molde tapte viktige poeng i medaljekampen.

Marc Vales sendte Sandefjord til himmels etter seks minutter. Foto: Terje Pedersen, NTB

MOLDE - SANDEFJORD 0–1

Marc Vales satte inn kampens eneste mål da Sandefjord lørdag slo Molde på bortebane. Det var Moldes femte tap på de siste seks eliteseriekampene.

Etter særdeles gode prestasjoner i kvalifiseringen til Champions League, sliter Molde mer med motstanden i Eliteserien. Lørdag gikk Molde på sitt tredje strake eliteserietap da Sandefjord vant 1-0 i rosenes by.

Scoringen til Marc Vales sørget også for at Molde nå har tapt fem av de seks siste seriekampene. Sandefjord på sin side gikk sin tredje kamp på rad uten tap, og to av dem har endt med seier.

Nå må Erling Moe få orden på Molde før returoppgjøret i mesterligaen mot Ferencváros, etter at det ble 3-3 i det første oppgjøret på eget gress.

Sandefjord ga vertene en kalddusj allerede etter fem minutters spill da Marc Vales stanget vestfoldingene i ledelsen etter en kort corner. Innlegget til Vidar Ari Jónsson var perfekt, og forsvarsspilleren fra Andorra snek seg foran sin markering og headet ballen uttakbart inn i mål bak Molde-keeper Andreas Linde.