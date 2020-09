De er unge, ambisiøse og blir stadig flere: Derfor skyller en ny trenerbølge over Fotball-Norge

Grorud-trener Eirik Kjønø (29) er blitt kåret til årets unge trener i Norge to år på rad. Han er en av mange hovedtrenere i toppen av norsk fotball som nå er under 35 år. Foto: Olav Olsen

14 hovedtrenere for lag i den norske toppfotballen er under 35 år. At flere norske trenertalenter nå satses på, er det flere grunner til.

RB Leipzig nådde semifinale i Champions League denne sesongen. Med Julian Nagelsmann som trener. Han er 33 år ung og ledet det tyske laget til en av de største scenene i fotballverdenen.

– Det er kult, men samtidig blir jeg litt irritert også, sier Grorud-trener Eirik Kjønø som to år på rad er blitt kåret til årets unge trener i Norge.

Aftenposten møter kristiansanderen på trening i Groruddalen. Nå lener han seg over rekkverket på Grorud Match Arena og skjærer en litt misfornøyd grimase mot en blå Oslo-himmel.