Fryktet for OL-formen etter bivirkninger fra koronavaksine – satte ny norsk rekord

Eivind Henriksen (30) satte natt til mandag norsk rekord i slegge. Oppladningen til OL ble svært redusert etter vaksine-bivirkninger.

FINALEKLAR: Eivind Henriksen er klar for OL-finale i slegge etter å ha kastet 78,79 meter natt til mandag. Foto: BEN STANSALL / AFP

– Jeg kjente det umiddelbart. Det kjenner man godt. Det er veldig deilig å få det på første kast, sier Henriksen til VG natt til mandag.

Da VG prater med 30-åringen fra Oslo har han for kort stund siden satt ny norsk rekord i slegge. 78,79 meter dukket opp på tavlen i Tokyo og Henriksen serverte nok det som var det høyeste jubelbrølet fra OL-arenaen.

Dermed slettet han sin tidligere norske rekord på 78,25 meter som han satt i 2019. Kvalifiseringsgrensen for finalen var også på 77,50 meter, og han gikk dermed strake veien til finalen som går av stabelen onsdag. Kun to utøvere kastet lenger enn Henriksen i kvalifiseringen.

– Det er deilig. Det er et par år siden sist jeg satte rekord, så det tyder jo på at jeg har gjort ting riktig.

Men veien mot norgesrekorden har ikke bare vært enkel for Henriksen. 16. juni fikk han sin andre dose med Pfizer-vaksinen mot coronaviruset. Det var noe han fikk kjenne på kroppen i tiden etter.

– Jeg var mye slapp og sliten og jeg manglet trøkk på trening. Jeg trente generelt veldig dårlig. Jeg merket også at jeg hadde dårlig konsentrasjon under øktene. Det var et par dårlige uker jeg måtte gjennom, forteller han.

I starten av juli bestemte han seg for å ta én ukes ferie uten noe som helst trening. Det i håp om at ting ville snu.

– Det begynte jo å snike seg inn en tanke på om dette ville gå. Det ble en liten «down» for meg, men i ettertid ser jeg jo at det var greit at det kom såpass tidlig, sier Henriksen.

– Jeg tror det var totalen med at jeg nok trente litt for hardt, mens kroppen ikke var på topp etter coronavaksinen. Det gjorde at det ble noen uker med lite optimal oppladning.

Han poengterer at han ikke angrer på at han tok vaksinen.

– Jeg er ikke vaksinemotstander. Det er viktig å få med, sier Henriksen og ler.

Etter friuken fra all trening forteller han at treningsarbeidet løsnet fort.

– Kastetreningen gikk bedre og jeg merket på kroppen at det løsnet. De siste ukene har det vært veldig bra.

– Vi snakker rett og slett en spissing av formen som ikke kunne ha kommet bedre?

– Absolutt. Det hjelper selvfølgelig å komme seg til Japan og inn i boblen. Da kjenner man adrenalinet komme og da er det bare én ting som gjelder.

Nå venter finalen på onsdag. Hadde mandagens kvalifisering vært finalen hadde kastet holdt til en bronsemedalje. Han vil likevel ikke si at målet på onsdag er å ta medalje.

– Det er ikke et mål nei, men det er klart at det er en drøm. Målet mitt er å pynte på rekorden enda en gang, så får vi heller se hva det eventuelt holder til.

