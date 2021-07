Italia 0 - 1 England Mål: Luke Shaw Målgivende: Kieran Trippier

Drømmeåpning for England! Det er tidenes raskeste mål i en EM-finale! Og det tar helt av på Wembley! Det begynner med at Shaw spiller til Kane. Han vrir over til Trippier, som får Walker på overlapp. Vingbacken løfter den perfekt over på bakre stolpe og den smeller Shaw inn via nærmeste stolpe og inn! For en start på kampen! Ett minutt og 56 sekunder tok det.