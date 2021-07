Japans statsminister bekrefter: Unntakstilstand i Tokyo gjennom hele OL

Japan erklærer unntakstilstand i Tokyo gjennom hele OL, sier den japanske statsministeren Yoshihide Suga.

Japans statsminister Yoshihide Suga sier at landet erklærer unntakstilstand i Tokyo under hele OL. Foto: Issei Kato / AP / NTB

NTB

For mindre enn 20 minutter siden

IOC-president Thomas Bach ankom Tokyo torsdag. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

Det melder nyhetsbyråene AP og AFP.

– Vi vil sette i gang med unntakstilstand i Tokyo. Unntakstilstanden vil vare til 22. august, sier Suga ifølge AFP.

Den japanske statsministeren forteller at unntakstilstanden settes i gang mandag 12. juli. OL i Tokyo begynner 23. juli og varer til 8. august, og hele arrangementet vil derfor pågå under unntakstilstanden.

Det kan bety at lekene går for tomme tribuner. Tilskuernekten er enda ikke bekreftet, men en avgjørelse skal bli diskutert i Tokyo torsdag, etter at IOC-sjef Thomas Bach ankom OL-byen tidligere på dagen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.

Bare 15 prosent av Japans befolkning er fullvaksinerte mot koronaviruset. Onsdag ble 920 personer registrert smittet av koronaviruset i Tokyo. Det er det høyeste dagstallet i hovedstaden siden 13. mai. Tokyo har rundt 14 millioner innbyggere.

30 prosent av tilfellene skal være den smittsomme deltavarianten, fortalte Japans ansvarlige minister for smitteverntiltak, Yasutoshi Nishimura, tidligere på dagen ifølge AFP.