Start-treneren rasende etter nok et seint baklengsmål: – Jeg er forbanna

Nok en gang måtte Sindre Tjelmeland se sitt Start-lag slippe inn mål på overtid. Etter kampen var det flere ting treneren var misfornøyd med.

Sindre Tjelmeland måtte nok en gang se sitt lag slippe inn et surt mål på overtid. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

KRISTIANSAND: – Jeg er forbanna. Det kan skje i en jevn og tett kamp sjansemessig, men det skal ikke skje i dag, sier Sindre Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Etter at treneren fra Etne tok over Start, har sørlendingene sluppet inn hele fem mål på overtid. Start hadde mer enn nok sjanser til å slå Raufoss på hjemmebane, men like før slutt dukket Mame Mor Ndiaye opp og sikret poengdeling mellom lagene.

– Vi må håndtere at det kommer en lang ball i boks mye bedre enn det. Det må vi klare. Dette er kun på oss selv. Vi skal avgjøre denne kampen lenge før, tordner treneren.

– Hvorfor får Raufoss ta over initiativet mot slutten?

– Det er ofte naturlig at de får etablert et trykk mot oss når vi leder 1–0, men jeg er forbanna over at vi ikke klarer å avgjøre kampen tidligere, svarer Tjelmeland.

Den 31 år gamle treneren fortsetter:

– Vi skaper mer enn nok muligheter til å score både to og tre mål i begge omgangene. Jeg er utrolig skuffet over at vi lar kampen gå til 1–0 på overtid.

Tar selvkritikk

Det var varmt og hett på Sparebanken Sør Arena lørdag ettermiddag. Flere av spillerne virket slitne utover i kampen, men Start-treneren gjorde bare tre endringer.

Den første kom ti minutter før slutt da Mikael Ugland kom inn for Matias Belli Moldskred, og den siste kom på overtid da Sebastian Buch Jensen erstattet Sander Sjøkvist. Seks minutter før slutt kom også Emil Pedersen inn for Martin Ramsland.

På spørsmål fra Fædrelandsvennen om hvorfor treneren ikke valgte å benytte seg av alle de fem mulige byttene, svarer Tjelmeland:

– Vi følte det var viktig å ha de typene vi hadde der oppe, spesielt på dødballer. Det er hele veien en avveining, og vi hadde en dialog med spillerne vi vurderte å ta ut.

– Kunne ikke Adeleke Akinyemi vært fin å sette inn på slutten?

– Absolutt. Jeg tar selvkritikk på den. Sett i ettertid burde jeg byttet han inn, erkjenner en ærlig Tjelmeland.

Men han forteller Fædrelandsvennen at han forventer mer av innbytterne.

– Vi gjorde tre bytter, men jeg synes ingen av dem markerte seg. Vi må forvente mye mer av dem. Jeg er ikke happy med bidragene deres, selv om det skal nevnes at Buch fikk lite tid, sier han.

Martin Ramsland kom til mange sjanser, men klarte ikke å omsette dem til scoringer. Foto: Tor Erik Schrøder

– Føles ut som at vi blir ranet

Martin Ramsland kom til flere fine muligheter foran mål, men det lyktes ikke for 28-åringen. Dermed gikk han målløst av banen, og etter kampen var han skuffet.

– Det føles omtrent ut som at vi blir ranet, sier Ramsland.

– Hvordan vil du beskrive sjansene du fikk?

– Det er litt frustrerende, men endelig kommer jeg hvert fall til en del sjanser. Jeg føler at jeg bidrar mye, men selvfølgelig skulle jeg scoret på den siste sjansen. Det er for dårlig av meg, men det er gøy å komme til en del sjanser, svarer spissen.

Til tross for at det endte med poengdeling, tar han med seg en del positivt fra kampen.

– Vi skaper vanvittig mange sjanser, både på innlegg og eget spill. Det er masse positivt å ta med seg fra det offensive spillet, og så slipper vi ikke til allverdens defensivt heller. Vi jobber godt og står opp for hverandre, men det ville seg dessverre ikke i dag.