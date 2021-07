Dette mener Warholm han kan forbedre: – Jobber alltid mot null

Karsten Warholms (25) formutvikling de siste sesongene tyder på at det kan gå styggfort i Monaco fredag. Den ferske verdensrekordholderen strutter av selvtillit før OL-generalprøven.

SISTE HINDER FØR OL: Karsten Warholm på trening i Monaco. Løpet er hans siste før OL i Tokyo. Foto: Dan Vernon / Herculis

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har hørt at folk blir deprimert etter å ha fått en baby. Det er litt lignende. Du har ventet lenge på det, så skjer det. Du blir veldig sliten etterpå, både mentalt og fysisk, men jeg føler meg klar til å løpe igjen, sier Karsten Warholm uken etter at han satte verdensrekord på 400 meter hekk.

Verdensrekorden fra Oslo på 46.70 var en maktdemonstrasjon av dimensjoner, men nå er Warholm klar til å presse grenser igjen.

Banen i Monaco regnes som en av verdens raskeste, og innehar fem verdensrekorder i øyeblikket. Herculis-stevnet er også et sted Warholm har gode minner fra. Sunnmøringen var først i fyrstedømmet i fjor, og satte stevnerekord i samme slengen. Tiden: 47.10.

Les også Warholm hylles internasjonalt: – Du er nydelig

– Vi jobber hardt for å være i best mulig posisjon til å ta medalje i OL. Løpet i Monaco er en fin oppladning. Det er en rask bane, og jeg har følt meg bra på trening, sier Warholm, som ankommer OL-landet Japan 17. juli.

25-åringens sesongåpning under Bislett Games tyder på at hans egen rekord kan stå i fare for å senkes betraktelig.

Warholm har vært «dritlei av å høre om den verdensrekorden» og strålte av glede da Kevin Youngs 29 år gamle rekord endelig ble smadret. Men allerede nå, en uke etter Bislett Games, blir Warholm igjen spurt om verdensrekord.

For sammenligner man sesongåpningen og Warholms sesongbeste de fem siste sesongene, viser nordmannen en voldsomt stigende kurve fra første til beste løp år etter år.

Sesongåpning / sesongbeste:

2016: 49.62 / 48.49

2017: 48.25 / 48.22

2018: 47.82 / 47.64

2019: 47.85 / 46.92

2020: 47.10 / 46.87

2021: 46.70 / ??.?

– Jeg tror det er mye jeg kan gjøre for å være raskere, men akkurat nå er jeg fornøyd med løpet på Bislett. Det er stor forskjell på farten i starten og på slutten av løpet. Det er mye å forbedre på de siste 100 meterne. Det er et smertefullt løp å gjennomføre, men vi jobber alltid for å komme så nærme null som mulig, sier Warholm.

Les også Øvelsen var truet – nå kjemper alle om Warholm og Co.

Stevnet i Monaco hadde opprinnelig fått Warholms argeste rival, Rai Benjamin, til start. Men amerikaneren trakk seg, noe nordmannen synes er synd.

– Jeg hadde håpet å løpe mot ham i morgen, men nå blir OL enda mer spennende. Det er viktig å ha motstandere som pusher deg til ditt beste, slik at du må være enda bedre for å vinne, sier Warholm.

400 meter hekk i Monaco går fredag klokken 20:03 på NRK. Jakob og Filip Ingebrigtsen løper 1500 meter klokken 20:32.