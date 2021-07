Stortalentet Malene har slitt i halvannet år, men vet ikke hvorfor: – Det har vært tøft

Uten å vite årsaken møtte svømmer Malene Rypestøl veggen i fjor. I halvannet år har Søm-jenta vært for sliten til å trene normalt, som kostet henne en OL-deltakelse i Tokyo i sommer.

Malene Rypestøl (20) har slitt i halvannet år, noe som har gått utover resultatene hennes. Nå åpner kristiansanderen seg opp om problemene. Her avbildet under NM i langbane i Bergen denne uka. Foto: Øyvind Thorsen

KRISTIANSAND: – Folk lurte på hva som var galt, og det gikk en del rykter. Jeg har prøvd å ikke fokusere på det. Men man blir jo lei seg.

Det sier Malene Rypestøl til Fædrelandsvennen. 20-åringen fra Søm har omsider tatt sommerferie etter en lang sesong, som ble avsluttet med ett gull og tre sølv under NM i langbane i Bergen denne uka.

– Jeg er ganske fornøyd med det. Jeg er sliten og ikke i min beste form. Så jeg hadde faktisk ikke trodd at jeg skulle gjøre det så bra, sier Rypestøl.

Har slitt siden vinteren 2020

Men selv om Rypestøl tok ett gull og tre sølv under NM i svømming langbane denne uka, er stortalentet langt unna der hun hadde forventet å være på dette tidspunktet i karrieren.

Målet hennes har hele tiden vært å delta i Paris-OL i 2024, men hun så lenge ut til å klare OL-kravet på 1500m fri allerede til sommerens leker i Tokyo.

– Da hun satt norsk rekord i Drammen i 2019 var hun nesten allerede i OL i mitt hode. Hun forbedret egen tid med ti sekunder, og har vært en av mine første navn på blokka til Tokyo-OL, sier landslagssjef Petter Løvberg til Fædrelandsvennen.

Men vinteren 2020 gikk Rypestøl på en smell. 20-åringen, som trener rundt 30 timer i uka, begynte å respondere dårlig på trening.

– Det var da jeg begynte å ta i bruk ordet sliten for første gang. Jeg ble sliten og kroppen responderte dårlig på den samme treningen som jeg var vant til. Muskelen mellom rygg og skulder var også veldig sår. Smerten ble så vond at jeg gikk fra trening kvalm og uvel, forteller Rypestøl.

– Det har vært tøft

Halvannet år senere kan Rypestøl fortsatt ikke trene like intensivt som hun gjorde i 2019. Under NM denne uka valgte hun å åpne opp om hvordan hun har hatt det for resten av svømmemiljøet.

– Det har vært veldig tøft. Man mister jo automatisk selvtillit. I ukene i forkant av NM merket jeg at det ikke var den samme Malene som hadde vært der før. Jeg visste at det var andre som hadde trent mer enn meg, sier 20-åringen.

Noe av det mest frustrerende er også at ingen vet årsaken til hvorfor Rypestøl er for sliten til å trene som normalt. Etter en rekke sjekker ble det i februar 2020 stadfestet at hun hadde hatt kyssesyke ved en tidligere anledning, uten å ha merket det.

– Det er frustrerende. De sier at det ikke er noe galt med meg, at jeg har normale verdier. Men jeg føler meg sliten, og ingen vet egentlig hvorfor det er slik. Men det kan hende at kyssesyken henger litt igjen, sier Rypestøl.

Bunnpunktet kom da Rypestøl deltok i EM i mai.

– Det var min første internasjonale konkurranse på lenge. Jeg var sliten og det gikk veldig dårlig. Da ble jeg skikkelig lei meg, det var tungt, sier kristiansanderen.

Malene Rypestøl forteller om problemene hun har hatt på trening det siste halvannet året. – Det har vært veldig tøft. Man mister jo automatisk selvtillit, sier hun. Foto: Jacob J. Buchard

Vil komme sterkere tilbake

Men på tross av vedvarende problemer over lang tid har Rypestøl aldri vært innom tanken på å slutte med svømming.

– Nei, jeg har ikke tenkt på det. Jeg vil komme sterkere tilbake. Jeg har hele tiden vært klar på at målet er å delta i Paris-OL i 2024, og det har jeg lyst til å få til, sier hun.

Landslagssjef Løvberg tror også på at Rypestøl skal slå sterkere tilbake.

– Det som har skjedd er veldig synd, først og fremst for Malene. Hun hadde en voldsom utvikling til og med høsten 2019, og nå har pila pekt en annen retning. Vi skjønner at hun har vært frustrert, men det er kanskje ikke så negativt for en utøver å møte motgang i ung alder. Hun virker motivert, og vi har troa på at hun skal komme tilbake, sier Løvberg, som ble imponert over Rypestøls prestasjoner i NM.

Det gjorde også hennes trener i Team Sør, Geir Thorstensen.

– Jeg ble positivt overrasket. Hun har hatt utfordringer i halvannet år og ikke hatt den fremgangen vi forventet. Vi hadde derfor ikke høye forventninger til NM, men hun lykkes veldig bra, sier han.

Landslagssjef Petter Løvberg er sikker på at Rypestøl vil klare å komme sterkere tilbake, og blir å regne med i Paris-OL i 2024. Foto: Fredrik Hagen

Sørlendinger imponerte under NM

Rypestøl var langt fra den eneste sørlendingen som utmerket seg i NM.

Birk Lee Johansen fra SK Team Sør/KSA tok sølv på 400m fri, 800m fri og bronse på 1500m fri, i tillegg til tre gull og en sølvmedalje i juniorklassen.

– Det er det beste han har gjort. Han imponerte spesielt på øvelsene over lengre distanse, så jeg er veldig fornøyd, sier Thorstensen.

Solveig Brattland (t.h.) var blant mange sørlendinger som imponerte under NM i Bergen. Her avbildet sammen med Rypestøl under mesterskapet. Foto: Privat

Dennis Aateigen fra samme lag vartet opp med sølv på 200m rygg og bronse på 400m.

Solveig Brattland fra SK Team Sør/VSLK tok bronse på 200m butterfly, og sølv på samme distanse i juniorklassen.

Adina Ringsbu Fra Varodd vant sølv på 50m rygg og tok bronse på 100m rygg i juniorklassen.

Sara Stoebner fra Kristiansand, som svømmer for Oslo IL, tok to bronsemedaljer i seniorklassen på øvelsene 50m og 100m rygg.

Oskar Erklev fra SK Team Sør/VSLK tok sølv på 200m butterfly i juniorklassen.

Andreas Håbesland Klausen SK Team Sør/KSA tok bronsemedalje i juniorklassen på 1500m fri.

Ole Marius Rist Jensen, som er fra Lillesand men svømmer for OI Svømming, tok to imponerende NM-gull i øvelsene 200m og 400m medley.