Ble Starts beste mot sin tidligere klubb: – Skulle ønske kampen ble blåst av før

Matias Belli Moldskred ble kåret til Starts beste spiller i kampen mot Raufoss. Men aller helst skulle han ønsket å stå igjen med tre poeng.

Matias Belli Moldskred i aksjon under kampen mot Raufoss. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Det er hyggelig det, men jeg skulle ønske at vi kunne blåst av kampen før 90 minutter. Da hadde det blitt en enda bedre opplevelse.

Det sier Matias Belli Moldskred til Fædrelandsvennen.

Helgas kamp mot Raufoss var ekstra spesiell for Belli Moldskred. 23-åringen spilte 88 kamper for Raufoss mellom 2018 og 2020, og lørdag ble det et gjensyn med gamle lagkamerater og supportere som hadde tatt turen til Kristiansand.

– Det er mange bra folk, og jeg har gode minner fra tiden i Raufoss, sier han.

Det så lenge ut til at han skulle gå seirende ut av duellen mot sin tidligere klubb, men på overtid utliknet gjestene og fikk med seg ett poeng hjem til Toten. Den nicaraguanske landslagsspilleren føler at Start hadde fortjent mer.

– Vi gjør en god kamp, men vi kan ikke drive å rote vekk poeng på slutten. Kampen er mer eller mindre ferdig, og de slår for det meste langt. Det må vi klare å rydde unna. Det er ting som må trenes på, og vi må bli mye «sharpere», mener 23-åringen.

Imponerte eksperten

Selv om Start rotet vekk det som burde ha blitt tre poeng, var han ett av lagets lyspunkter i kampen. Han stod spesielt fram i første omgangen, hvor han viste fram flere lekre tekniske detaljer, nydelige gjennomspill og fine bevegelser.

Midtbanespilleren ble kåret til Starts beste spiller på Fædrelandsvennens spillerbørs, og halvveis ut i første omgang skrev vår fotballekspert, Daniel Aase, følgende:

– Belli har vært helt fantastisk mot sine tidligere lagkamerater. Slår nok en nydelig gjennombruddspasning. Han har begeistret i dag.

Driblefanten ble sliten utover i kampen, og ti minutter før slutt ble han byttet ut.

– Vi skaper mye i første omgangen, og jeg føler at jeg skal ha både ett, to og tre mål. Så det er surt at det ikke blir målpoeng, og så blir det varmt og mye løping utover. Så da blir jeg litt seig, sier Belli Moldskred, før han fortsetter:

– Vi må ta med oss det positive fra denne kampen. Så må vi stramme opp hjemme og gi supporterne en god opplevelse. Vi må få ut all energien de siste kampene.

– Det er bittert

Jonas Deumeland er ute med en fingerskade, og dermed fikk Amund Wichne fornyet tillit i mål for andre kamp på rad. Mandalitten holdt buret rent mot KFUM Oslo, men mot Raufoss kunne han ikke gjøre stort med baklengsmålet helt på tampen.

– Siste halvdel av andre omgang må de jakte en scoring, og vi er ikke gode nok til å ta vare på ballen når vi vinner den. Vi klarte det mot KFUM, men ikke nå. Det er en naturlig del av fotballen, men det er like surt hver gang å ikke ri av stormen, sier han.

Åtte minutter før slutt vartet Wichne opp med en fantastisk redning, som Aase beskrev som «en av de villeste redningene jeg har sett på Sparebanken Sør Arena».

Sisteskansen sier at det svir å tape poeng på slutten, etter å ha gjort den redninga.

– Jeg er veldig fornøyd med den, men det er enda surere å føle at man har bidratt positivt, og så får de den scoringa på slutten. Det er bare bittert, sier han.

Start tar imot Stjørdals/Blink til hjemmekamp onsdag. Det blir den siste kampen i 1. divisjon før sommerpausen. Neste helg venter Express i cupen.