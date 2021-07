Har lagt planer for framtiden – men TIL-toppen levner ingen tvil: – Vi må prestere også nå

TIL følger overgangsmarkedet tett. Men bare nye spillere alene, vil ikke snu den svake trenden Gutan er inne i, mener Øyvind Alapnes.

PREGET: Øyvind Alapnes stående i hovedinngangen på Alfheim stadion etter RBK-tapet søndag. Foto: Rune Robertsen

TIL har bare tatt to av 18 mulige poeng på Alfheim, og det var en preget, men fattet daglig leder som møtte iTromsø en liten time etter kampslutt søndag kveld. Per i dag ligger TIL på kvalikplass, med kun Stabæk og Brann bak seg.

– Hvordan vurderer du den sportslige situasjonen per i dag?

– Vi driver på med elitefotball, og det er klart at det handler om å ta poeng. Derfor er det tungt for oss å ikke lykkes med det. Det er en jobb vi har å gjøre nå, hele gjengen, for å snu dette, sier Øyvind Alapnes til iTromsø stående inne i hovedinngangen på Alfheim stadion.

– Hva ser dere i ledelsen for dere å gjøre, for å hjelpe Gaute Helstrup til å ta de nødvendige poengene for å berge plassen?

– Situasjonen til klubben er krevende på mange måter. Det har vært skrevet om den siste tiden, vi har et prosjekt som er langsiktig, men vanskelig fordi man i den langsiktigheten må vi forholde oss til nuet.

– Hva betyr det?

– Vi må prestere også nå. Vi må klare å holde oss i Eliteserien, og muskelen vår er ikke så sterk at vi kan gå ut å løse dette gjennom å kjøpe drømmespillere eller andre løsninger. Vi prøver virkelig hardt for å komme opp med noen løsninger.

– Hva kan du si om disse løsningene, folk flest vil assosiere dette med spillerkjøp?

– Det er ingen tvil om at det ikke er lenge til overgangsvinduet åpner. Så er det også at vi må bygge tro i dette laget, jeg tror spillerne er veldig overbevist om at vi kommer til å spille god fotball i kampene vi går utpå. Men jeg tror også at det har sneket seg inn en følelse av at det ikke hjelper. En sykdom vi må kurere. Det er vår alles jobb å gjøre. Med elitefotballen må vi være til stede i alle overgangsvinduene å se hvordan vi kan gjøre smarte valg, sier Alapnes.

– Vi trenger bare den lille troa

Mye taler for at TIL vil hente spillere i sommer.

– Det er ingen hemmelighet at vi ser på hvordan Runar Espejord-saken kan løses. Det er en sak, så har vi andre vi lukter på. Men der har også konkurranse. Det er klart at kommer vi ut av dette overgangsvinduet med et par løsninger kan mye snu seg, og som jeg sier trenger vi bare den lille troa.

– Som en kamp som i kveld kunne gjort?

– Hadde vi vunnet mot Brann forrige helg, kunne det også gjort noe. Hadde vi slått Kristiansund på Alfheim som vi rundspilte kunne det også endret noe. I dag er vi svak på slutten, men utover det så synes jeg denne kampen har fellestrekk med mye av det vi har gjort tidligere i år. Vi spiller bra fotball, men det har sneket seg inn i bakhodet, kanskje både på dem som ser på, og de utpå der, at vi ikke får det til, selv om vi spiller bra.

– Er konsekvensene ved et nedrykk vanskelig å håndtere ved et eventuelt nedrykk?

– Drømmebildet vårt er at vi skal holde oss i år. Beholder vi stammen av det vi ser nå, har vi voldsom tro på at vi skal ta steg neste sesong. Men forutsetningen er at vi skal holde oss. Må vi ned igjen, må vi endre på ting igjen, så planen er å gjøre alt vi kan for å holde oss. Men da er vi sikker på at TIL-laget som kommer ut er ett år eldre, og prestere bra.

– På et punkt går TILs situasjon fra å være problematisk til å være en krise. Hvor tenker du er TIL nå?

– Krise blir det ikke, men fotballmessig krise er det når vi ser at det går mot nedrykk. Men vi er ikke der at vi vil sammenlikne oss med de lagene som ligger på nedrykk. Vi føler det er små justeringer. Vi trenger å score på sjansene våre, og hindre enkle mål bakover. Så det er ingen revolusjon, eller trenger å snu opp ned på alt her. Noen små grep som kan gi store løsninger tror jeg på, sier Alapnes.