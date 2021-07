Her er ti turer du bør sjekke ut i Vestland.

Sammen med André Marton Pedersen i Bergen og Hordaland Turlag har BT samlet sammen ti turer i ulik lengde og vanskelighetsgrad i Vestland fylke.

Felles for alle er den fantastiske utsikten som møter deg på toppen.

1

Rossnos i Odda

Foto: Anne Grethe Thiis Vestrheim / DNT

Dette er den høyeste fjelltoppen i Odda. Flere stier leder til målet. Ruten som skisseres her tar rundt seks timer. Fra toppen får du et flott utsyn over fjorden, Odda og Folgefonna.

Høyde: 1407 moh.

Lengde: 4,7 km én vei.

Atkomst: Gå fra sentrum av Odda og inn på Freimsvegen. Stien starter ved slutten av Freimsvegen. Følg skilting til Rossnos og Freimsstølen. Fra Freimsstølen er stien merket til Rossnos.