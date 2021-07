Start-spilleren etter ydmy­kelsen: – Det var ikke godt nok av meg. Jeg var sykt skuffet

Sebastian Buch Jensen fikk 1 på Fædrelandsvennens spillerbørs etter en svak opptreden mandag. Nå vil han slå tilbake.

Sebastian Buch Jensen på tirsdagens treningsøkt. Foto: Jim Rune Bjørvand

KRISTIANSAND: – Det var ikke godt nok av meg å gjøre den feilen. Jeg var sykt skuffet, men nå vil jeg bare komme over det og tenke framover, sier Sebastian Buch Jensen til Fædrelandsvennen.

Vi møter ham på stadion dagen etter det ydmykende 1–4-tapet hjemme mot HamKam. Han har nettopp gjennomført en rolig restitusjonsøkt innendørs, men det er tydelig at gårsdagens kamp fremdeles sitter i kroppen.

Dansken hadde nemlig ikke sin beste kveld på jobb mot HamKam. Først slo han en feilpasning som etter hvert resulterte i et baklengsmål, og kun et par minutter senere var han ute av posisjon da Ruben Alegre enkelt satte inn 3–1-målet for gjestene.

– Representerer ikke ham som spiller

22-åringen ble byttet ut etter en drøy time, og på Fædrelandsvennens spillerbørs fikk han karakteren én etter kampen.

«Burde vært byttet ut tidligere. Jobbet greit i første omgang, men ga bort 0–2. Ute av posisjon på 0–3. Flere katastrofale feilpasninger», var begrunnelsen for karakteren Buch Jensen fikk etter tapet.

– Jeg fikk ballen, og så presset de høyt. Så skjedde det en feil, men det må vi leve med. Vi vil gjerne spille en fotball som er best for oss. Sindre liker at vi skal spille oss ut og være tålmodige, men vi må justere noen ting og jobbe hardere, sier Buch Jensen.

Start-trener Sindre Tjelmeland mener laget som helhet er nødt til å heve sine prestasjoner.

– Sebastian leverte langt under par. Det tror jeg alle som var på tribunen, og ikke minst Sebastian selv vil anerkjenne. Samtidig har han spilt fine kamper mens jeg har vært her. Han har scoret mål og bidratt positivt, så det vi så i går representerer ikke ham som spiller. Som gruppe var det også mange som leverte under det vi kan forvente, mener Tjelmeland.

Foretrekker en annen posisjon

Buch Jensen ble brukt som vingback mot HamKam. Han er åpen om at det ikke er hans foretrukne posisjon på banen, men at han alltid kommer til å gjøre det han får beskjed om av sin nye trener.

– Det er ikke min ønskeposisjon. Jeg ser meg selv best som høyrekant, fordi da kommer jeg i farlige situasjoner, noe jeg fikk vist mot Grorud og Bryne. Jeg scoret to mål i de to kampene hvor jeg spilte i den posisjonen, sier 22-åringen til Fædrelandsvennen.

– Har du snakket med Tjelmeland om det?

– Vi har snakket om det og Sindre vet det godt. Men hvis vi spiller uten kanter, så føler jeg at jeg kan takle den vingback-rollen. Alle som er her ønsker å gjøre hverandre bedre hver eneste dag, så det er bare å jobbe, sier han.

På spørsmål om hvorfor treneren valgte å bruke Buch Jensen som vingback, svarer Tjelmeland:

– Jeg synes han har løst den rollen ganske bra. Han spilte mange kamper der for sin tidligere klubb. Han gir oss en del offensivt, og så har han håndtert det defensive bedre enn det en kantspiller normalt gjør. Så det var en helhetsvurdering.