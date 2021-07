Fem toppturer i Bergen du kanskje ikke vet om

Her er Thomas på vei opp et ukjent fjell i Bergen. Vil du oppleve Bergen fra en litt ny vinkel? Her er turlederens beste tips.

– Dette er et godt eksempel på vestlandsnatur, sier Thomas Ellingsen.

Turlederen i Den Norske Turistforening (DNT) står ved starten av «Harestien». En av flere stier i Øvre Ervik som leder til samme destinasjon: Ulskebjørnen.

Sauer breker og elven suser i bakgrunnen. Mye er lagt til rette for en flott fjelltur.

Turen starter like ved en grind. Derfra går stien oppover og inn i en skog.

Sauer beiter i nærheten av turstien.

Ellingsen har vært med i DNT i fire år. Han leder blant annet byfjellstrimmen, som arrangerer turer i områder nær Bergen.

Han har inntrykk av at det ikke er så mange som kjenner til fjellet han er i ferd med å gå opp.

– Mange har nok sett denne toppen fra motorveien gjennom Eidsvåg, eller kanskje hørt navnet. Men turen er nok mest kjent blant dem som bor i området.

Ellingsen på vei inn i skogen. I bakgrunnen ligger gårdsbruket «Stallane».

Veien opp Ulskebjørnen kan bli en luftig opplevelse. Foto: Rune Sævig

Starten av stien leder oppover og inn i en skog. Når du kommer ut fra skogen venter en flott utsikt mot Askøy og Øygarden.

I det du nærmer deg toppen får du utsyn mot byfjellene Rundemanen og Kvitebjørnen på din høyre side.

Fjellet ligger 443 bratte meter over bakken.

– Det er viktig å komme seg ut i naturen. Jeg kjenner jeg trenger det enda mer nå under pandemien, sier Ellingsen, som for tiden jobber som systemutvikler fra hjemmekontoret.

Ellingsen tar en pust i bakken i det han ankommer toppen.

– Se den flotte utsikten!

Fra toppen av Ulskebjørnen er det gode fotomuligheter.

Fra toppen av Ulskebjørnen kan du ta turen videre over eggen som ligger bak Thomas Ellingsen. Foto: Rune Sævig

Har du lyst til å gå en ny fjelltur du ikke har gått før?

Her er Ellingsens beste tips til ukjente toppturer i bergensområdet.

1 Ulskebjørnen 443 moh. Foto: Rune Sævig Her har du spesielt gode muligheter til å lage seg en lengre tur ut, eller velge å gå ned samme vei. Videre fra Ulskebjørnen kan du gå videre til Ørnafjellet, Vinddalsskaret, Stangelifjellet og ned til Setervatnet. Lengde: 6,2 km Atkomst: Turen starter ved Vinddalsvegen i Øvre Ervik. Følg veien mot Stallane. Rett ved grinden kan du ta av til venstre og inn på Harestien. Du kan også gå videre til Stallande gård og ta stien derfra. Sistnevnte er noe brattere.

2 Stordalsfjellet 376 moh. Foto: Marita Aarekol Til tross for at denne toppen bare er 376 m høy får du her bestemt en følelse av høyfjell, bare kort vei fra Nesttun. I tillegg får du med deg det flotte tilrettelagte området rundt Myrdalsvatnet på veien. Lengde: 6,8 km Atkomst: Turparkering ved Myrdalsvatnet. Følg grusvei og ta av til høyre ved andre veiskille. Turen går etterhvert videre på en traktorvei og sti. Toppen er markert med en stor varde.

3 Eikelifjellet 256 moh. Foto: Marita Ramsvik For dem som nettopp har gjort seg kjent hovedtraseene i Kanadaskogen er dette et naturlig steg videre. Fjellet er ikke så høyt, men gir en fabelaktig utsikt over Fyllingsdalen og store deler av sørvestlige Bergen. Lengde: 3,6 km Atkomst: Turen starter ved Tennebekktjørna i Nipedalen. Følg veien skiltet mot Spelhaugen forbi bommen. Følg så stien videre til venstre ved skilting til Løvåsen og etterhvert inn i skogen. Gå til høyre ved stiskillet på toppen.

3 Skåldalsnipa 603 moh. Foto: Marita Ramsvik Skåldalsnipa tilbyr fremragende utsikt over Arnadalen og fjellene rundt. I tillegg har du muligheten til en lengre tur ved å gå videre mot Skåldalsfjellet, Herlandsfjellet og Reppadalen. Men her vil stiene bli svakere, og er best egnet for fjellvante. Lengde: 4,5 km Atkomst: Følg veien forbi Espeland fangeleir. Følg grusveien cirka 300 meter. Ta av på godt synlig sti til venstre inn i granskogen. Følg stien til toppen.

5 Blåmanen 554 moh. Foto: Jan Arild Larsen Et sentralt og kjent fjell i byen, men ikke alle har tatt steget vekk fra hovedtraseene i byfjellene for å nå selve toppen. Turen hit kan kombineres med utallige andre veier og stier i dette populære området, og utsikten alene er verdt turen. Lengde: 4,4 km Atkomst: Turen starter ved Knatten, øverst i Starefossveien. Følg Knattenveien opp i høyden. Videre går turen opp langs Skomakerdiket og videre til Brushytten. Så går turen langs Blåmansvatnet og opp til toppen av Blåmanen.

Kilder: Thomas Ellingsen og Den Norske Turistforening sin turtjeneste ut.no.