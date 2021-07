Spanske medier: Messi blir i Barcelona – tar kraftig lønnskutt

Ifølge flere spanske medier skal Lionel Messi (34) være enig med Barcelona om en ny kontrakt. De hevder at den argentinske superstjernen tar et kraftig lønnskutt for å bli i klubben.

MER JUBEL I VENTE: Det går mot flere lignende feiringer fra Lionel Messi, som nå tar et kraftig lønnskutt for å bli værende i Barcelona. Foto: LLUIS GENE / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

L’Esportui var først ute med å melde om den nye kontrakten, før også Marca, AS og Barcelona-baserte Mundo Deportivo kom med de samme rapportene.

Det skal ifølge avisene være snakk om en femårskontrakt. Når den kontrakten utløper vil Messi være 39 år gammel, men de spanske avisene skriver at det ikke er ventet at han kommer til å fullføre kontrakten.

Avisene hevder at Lionel Messi går med på å ta et kraftig lønnskutt for å fortsette karrieren i Barcelona, en klubb han har spilt for hele sin voksne karriere. Barcelona har vært avhengige av å kutte kostnader ettersom lønnsutgiftene har overskredet La Ligas eget lønnstak.

Det hevdes at Messi tar et lønnskutt på 50 %.

Messi har siden 1. juli per definisjon vært klubbløs, etter at kontrakten hans utløp. Det har imidlertid hele tiden vært ventet at han ville forlenge med Barcelona, men klubbens økonomiske situasjon har gjort at nyheten har latt vente på seg.

I mellomtiden har Barcelona også sikret seg en rekke nye spillere, som Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García og Emerson Royal.

Samtidig skal Ronald Koeman & co. jobbe med å kutte utgiftene ytterligere: Førstelagsspillere som Junior Firpo og Francisco Trincao har allerede funnet seg nye arbeidsplasser, hos henholdsvis Leeds United og Wolverhampton Wanderers – sistnevnte på lån.

Klubben jobber angivelig også med å selge spillere som Antoine Griezmann, Samuel Umtiti og Miralem Pjanic.

Messi er for tiden på ferie i Argentina. Han har nylig vært med det argentinske landslaget i Brasil, der han vant rubbel og bit av individuelle priser, samtidig som han fikk sin første landslagstittel på seniornivå da Argentina vant Copa America:

Ifølge spanske medier er det eneste som gjenstår før kontraktsforlengelsen annonseres det grønne lyset fra La Liga, som nå skal ha fått kontrakten til godkjenning.

Det er ventet at en offisiell bekreftelse kommer torsdag eller fredag.

Barcelona hadde en skuffende fjorårssesong, men endte opp med å vinne Copa del Rey etter et ordentlig Messi-show i den VG+-sendte finalen:

Kontrakten til Lionel Messi har vært et hett tema det siste året.

25. august i fjor annonserte den argentinske superstjernen at han ønsket å forlate Barcelona, klubben han har spilt i hele sin voksne karriere. Deretter fulgte noen kaotiske uker med strid mellom Messi og klubben, men 34-åringen endte opp med å bli værende - til tross for at han var svært kritisk til daværende klubbpresident Josep Maria Bartomeu.

Siden har det vært valg i Barcelona og Messi har et langt bedre forhold til nåværende klubbpresident Joan Laporta, noe som skal ha vært en viktig faktor i Messis angivelige kontraktsforlengelse.