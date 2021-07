Sørlendinger får EM-ros

Trioen Martine Kårigstad Andersen, Camilla Hennig-Olsen og Fanny Skindlo markerte seg sterkt for Norges juniorlandslag i håndball-EM.

Martine Kårigstad Andersen (19) fra Kristiansand var Norges toppscorer i fire av sju kamper under håndball-EM for juniorlag i Slovenia. Hun ble også lagets toppscorer totalt med 36 mål på sju kamper. Foto: Svein André Svendsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– De tre sørlendingene våre har klart seg veldig bra i dette mesterskapet, sier juniorlandslagets trener Tore Johannessen.

Norge fikk en svak start på EM i Slovenia og tapte sine tre første kamper, henholdsvis 25-28 for Tsjekkia, 22-36 for Romania og 26-36 for Ungarn (som vant EM). Deretter vant Norge sine fire neste kamper, henholdsvis 47-27 over Østerrike, 31-23 over Montenegro, 33-32 over Sveits og 33-27 over Tsjekkia. Det ga niendeplass i mesterskapet og holdt til å kvalifisere seg til VM i 2022.

Tore Johannessen er trener for det norske juniorlandslaget. Foto: Vidar Ruud

Toppscorer

Venstrebacken Martine Kårigstad Andersen fra Kristiansand var Norges toppscorer i fire av kampene (delt toppscorer i én av dem) og ble også kåret til lagets beste spiller i to av kampene. Totalt scoret hun 36 mål på sju kamper, som var mest på Norge. Vingspiller Camilla Hennig-Olsen fra Kristiansand scoret 18 mål, mens bakspiller og playmaker Fanny Skindlo fra Arendal scoret 16 mål og ble kåret til Norges beste i én av kampene.

– Martine har utviklet seg mye fysisk i løpet av de siste 18 månedene. Hun har alltid vært talentfull og har alltid scoret mye, men nå har hun fått mye mer trøkk og kraft i spillet sitt. I EM for to år siden sto hun bare i forsvar, og der har hun alltid hatt gode kvaliteter, påpeker landslagssjef Johannessen.

Camilla Hennig-Olsen Foto: Svein André Svendsen

Om Andersens tidligere lagvenninne i Randesund, Camilla Henning-Olsen (19), sier Johannessen:

– Camilla har stort tempo og er blitt en av våre beste forsvarsspillere. Hun har også utviklet skuddteknikken sin på en fin måte.

Fanny Skindlo Foto: Svein André Svendsen

Også Fanny Skindlo (19) får gode skussmål:

– Hun er den som stabiliserer laget vårt. Hun er spillerintelligent og en ordentlig god forsvarsspiller. I kampen mot Sveits, der hun ble kåret til Norges beste, viste hun at hun også kan gå tøft mot mål (Skindlo ble delt norsk toppscorer i den kampen med fem mål, journ.anm.).

Møtes i eliteserien

Alle de tre sørlendingene møtes i eliteserien kommende sesong. Andersen skal spille for Follo, Hennig-Olsen for Oppsal og Skindlo for Tertnes. Landslagstrener Johannessen mener trioen er klar for å ta dette steget og håper de får godt med spilletid på øverste nasjonale nivå.

Martine Kårigstad Andersen sitter igjen med blandede følelser etter junior-EM. Hun forteller at laget var veldig skuffet etter den svake starten, men gleder seg over en fin avslutning og at det blir VM-spill til neste år. For egen del er hun jevnt over veldig godt fornøyd.

– Det var gøy å få mer spilletid enn i forrige EM, og det var moro at det ble en del scoringer, sier hun.

Hun har vekslet på rollen som venstreback med Sofie Celius og tror det har vært klokt med tanke på belastningen.

– Selvsagt ville jeg ha spilt enda mer, men det var nok fornuftig å rullere så mye som vi har gjort. Etter forrige EM kom halvparten av spillerne skadet tilbake til Norge. Siden den gang har korona satt en stopper for mye. Men samspillet vårt kom seg utover i mesterskap nå i Slovenia. Jeg tror vi skal være gode nok til å kunne klare VM-gull i 2022 med full klaff, sier Andersen.

Fjerdeplass i beach-EM

Også EM i beachhåndball i Bulgaria ble avsluttet i helga som var. Her var Grane Arendal-spiller Susanne Denise Pettersen (24) med på det norske laget som endte på fjerdeplass, etter tap for Spania i bronsefinalen.

Susanne Denise Pettersen Foto: Svein André Svendsen

– Vi klarte målet vårt om å kvalifisere oss til neste års VM og er veldig godt fornøyd med det. Vi er stolte over å klare å komme så langt som vi gjorde etter så lang ufrivillig koronapause, sier Pettersen.

Hun har spilt mest i forsvar i mesterskapet, men scoret noen mål i starten og beskriver EM som «veldig moro». Fra kommende sesong skifter hun klubblag, med Pors som en av kandidatene.