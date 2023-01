Medier: Usain Bolt svindlet for 60 millioner

Verdens raskeste mann, Usain Bolt (36), skal ifølge jamaicanske medier ha blitt svindlet for rundt 60 millioner i verdipapirer i løpet av det siste året.

SVINDELOFFER: Verdens raskeste mann, Usain Bolt. Bildet er fra London-OL 2012.

Det skriver blant andre jamaicanske The Gleaner. Opplysningene blir overfor avisen delvis bekreftet av Usain Bolts manager Nugent Walker.

Svindlerne skal med «sofistikerte» metoder ha stjålet aksjer og obligasjoner verd rundt 100 millioner kroner fra holding- og investeringsfirmaet SSL. 60 millioner skal ha tilhørt Usain Bolts portefølje. Bolt-manager Walker forteller at tidenes største friidrettssprinter ble klar over saken for tre dager siden.

– Alle relevante skritt er tatt for å komme til bunns i denne saken, sier han.

Han vil ikke bekrefte summene som verserer i sakens anledning, fordi den er under etterforskning. Bolt skal imidlertid ha benyttet SSL som forvalter av sine verdipapirer de siste 10 årene.

Ifølge The Gleaner skal en tidligere ansatt i investeringsselskapet være involvert i svindelen, inkludert Usain Bolts beholdning. En advokat som representerer denne personen, opplyser at klienten er i samtaler med SSL og selskapets advokater.

Usain Bolt vant OL-gull på 100 og 200 meter i Beijing-OL i 2008, ved å sette verdensrekorder på begge distansene. Året etter satte han sine gjeldende verdensrekorder med henholdsvis 9,58 sekunder og 19,19 sekunder under friidretts-VM i Berlin.

Han vant totalt åtte OL-gull og 11 VM-gull. han la opp etter å ha tatt VM-bronsemedaljen på 100 meter i London i 2017, i samme mesterskap som Karsten Warholm vant sitt første VM-gull på 400 meter hekk og Filip Ingebrigtsen tok bronsemedaljen på 1500 meter.

Usain Bolt var gjennom sin 10 år lange karriere friidrettens suverent best betalte utøver. Utstyrs- og skoprodusenten Puma, med norske Bjørn Gulden som toppsjef (nå Adidas), lønnet ham også fyrstelig.