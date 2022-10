Ødegaard fra start mot erkerivalen

Martinelli smeller til fra spiss vinkel! Skuddet går via stolpen og ut, men Arsenal får faktisk corner.

Oi, oi, oi! Xhaka stusser et langt innkast inn i Tottenhams femmeter. En liljehvit spiller klarerer til corner.

Tross hat tricket er det dog ikke sikkert at 30-åringen fra Sør-Korea er Arsenals største frykt. Målgarantist Harry Kane elsker nemlig å møte byrivalen. Hans 13 scoringer på 15 oppgjør mot «The Gunners» gjør han til tidenes mestscorende i Nord-London-derbyets historie.

