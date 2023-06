Haaland feiret bragden med Isabel: – Viser at det er mulig for alle

ISTANBUL (Manchester City-Inter (1–0) Erling Braut Haaland kronet en sensasjonell sesong med Champions League-tittelen lørdag kveld, da jærbuen også ble toppscorer i turneringen. Etterpå poserte han med Bryne-jenta Isabel Haugseng Johansen.

GOD STEMNING: Isabel Haugseng Johansen og Erling Braut Haaland koste seg på gressmatten etter Champions League-seieren i Tyrkia. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det er helt nydelig. Det er helt sinnssykt. En gutt fra Bryne som vinner «The Treble». Det er ikke så dårlig det i den første sesongen i Premier League, sier Haaland i et intervju med TV 2.

– Det er ikke alle som får drømmene oppfylt?

– Nei, men det er noen som får det. Det viser at det er mulig for alle. En gutt fra Bryne som gikk ned og ruslet til hallen og spilte fotball der. Det viser at det er mulig.

Lørdag kveld bidro han til at italienske Inter ble slått 1–0 på Atatürk Olympic Stadium.

SUPERSTJERNE: Erling Braut Haaland viser at alt er mulig, ifølge hans tidligere trener i Bryne.

Hjemme på Jæren så ungdomstrener Alf Ingve Berntsen sin tidligere spiller kapre Fotball-Europas gjeveste trofé.

– Det er fantastisk å følge Erlings trippel-sesong. Han viser at intet er umulig. Han er en vanlig jærbu med uvanlige evner. Dedikasjon og hard jobbing kan gi ekstreme resultat. Det er et eventyr, sier Berntsen til VG.

CHAMPIONS LEAGUE-VINNER: Erling Braut Haaland brølte av glede idet han løftet trofeet i tyrkiske Istanbul lørdag kveld.

22 år gammel har jærbuen vunnet Premier League, FA-cupen og Champions League i sin første sesong for Manchester City. Haaland har også satt en rekke individuelle rekorder, blant annet som mestscorende spiller i Premier League-historien på en sesong med 36 nettkjenninger og toppscorer i Champions League.

Haaland er i tillegg kåret til årets spiller i Premier League.

– Det er ubeskrivelig, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG om Manchester City og Haalands sesong.

Bare fem nordmenn hadde tidligere vunnet Champions League. Ole Gunnar Solskjær, Henning Berg og Ronny Johnsen vant med Manchester United. John Arne Riise ble mester med Liverpool, mens Steinar Pedersen mottok medalje som Borussia Dortmund-spiller.

Nå er Haaland den sjette som har fått løfte europeisk klubbfotballs gjeveste trofé. Det historiske løftet ble gjort av klubbkaptein Ilkay Gündogan klokken 23.17 norsk tid.

– Det er rett og slett fantastisk. Jeg er så full av beundring for at Erling klarer å ta trippelen i sin første sesong. Vi må jo bare være stolte over at vi har en slik spiller fra Norge, sier tidligere Manchester City-spiller Kåre Ingebrigtsen til VG.

– Jeg er mektig imponert, roser trønderen, som spilte for City fra 1992 til 1995.

JUBLET: Erling Braut Haaland løftet armene i været etter å ha vunnet Champions League med Manchester City i Tyrkia.

«We are the champions» runget utover Atatürk Olympic Stadium, mens Haaland og de andre spillerne byttet på å løfte trofeet. På tribunen satt blant andre pappa Alfie Haaland sammen med en delegasjon fra Rogaland.

Etter en seiersparade i Manchester skal superspissen til Norge om noen dager. Neste lørdag blir Haaland den store attraksjonen når landslaget møter Skottland på Ullevaal stadion til EM-kvalifisering.