United tapte for første gang etter Solskjærs exit

(Manchester United-Wolves 0–1) Wolves-bauta João Moutinho (35) påførte Ole Gunnar Solskjær-arvtager Ralf Rangnick (63) det første tapet som Manchester United-manager.

JUBLET: João Moutinho og lagkameratene feiret scoring på Old Trafford.

I den niende kampen etter at Solskjær fikk sparken som United-trener tok Moutinho et touch utenfor 16-meteren med åtte minutter igjen på klokken. Med den neste berøringen smalt Wolverhampton-spilleren ballen ned i det lengste hjørnet, mens Rangnick fortvilte på sidelinjen.

Nederlaget gjør at United blir værende på 7. plass i Premier League – hele 22 poeng bak ledende Manchester City. Wolverhampton kryper helt opp i ryggen på rødtrøyene – tre poeng bak på en 8. plass.

– Scoring og seier her mot et godt lag og en glimrende trener ... Det er fantastisk for oss. Jeg syns vi kontrollerte alt. De skapte bare én sjanse. Jeg syns vi fortjente seieren, sier Moutinho i et intervju vist på TV 2.

Tapte fortjent

Wolverhampton var klart best i kampens 45 første minutter. Gjestene vant sjansestatistikken 15–4. De hadde også ballen mest.

– Det er oppsiktsvekkende at Wolverhampton kommer til Old Trafford og har mer ballbesittelse enn et United som ønsker å være et topplag, uttalte Sandvikens suksesstrener Alexander Straus under TV 2s pausesending.

– På alle parametere er Wolverhampton det beste laget, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Det er ikke bra. Det er det virkelig ikke, konstaterer tidligere United-spiller Gary Neville på Twitter.

Stor Fernandes-bom

Bruno Fernandes (27) ble benket fra start, men stjernespilleren entret banen en halv time før slutt. Bare noen minutter senere fikk Fernandes Uniteds største sjanse i kampen. Etter et innlegg fra Nemanja Matic (33) kunne midtbanespilleren avslutte upresset åtte meter fra mål.

Old Traffords hjemmepublikum gjorde seg klar til å slippe jubelen løs, men noen hundredeler senere så de ballen smelle i tverrliggeren i stedet for nettet.

Åtte minutter før slutt ble bommen kampavgjørende. Phil Jones (29) startet sin første kamp for Manchester United på to år, og var blant lagets beste, men stopperen var uheldig med en klarering som landet hos Moutinho. Portugiserens kvalitet ordnet resten, og tre poeng til Wolverhampton.