Ber Haaland om avklaring: – Nervøs byrde for laget, klubben og fansen

«Alle» lurer på hvor fremtiden til Erling Braut Haaland (21) ligger. Den uavklarte situasjonen påvirker forholdet med Borussia Dortmund-fansen, ifølge tyske medier.

STILLE: Erling Braut Haaland har ikke kommentert de mange spekulasjonene rundt egen fremtid på lang stund. Her tar han en pust i bakken etter Dortmunds storseier mot Wolfsburg.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Haalands uklare fremtid utløser et følelsesmessig kaos blant Dortmund-fansen. Den ettertraktede målscoreren bør sette en stopper for dette så fort som mulig, for han balanserer på en hårfin linje», skriver Robin Schmidt, redaktør i tyske Sky Sports, i en kommentar.

Superstjernen har kontrakt med Dortmund frem til sommeren 2024, men inneholder en klausul på 75 millioner euro denne sommeren. Haaland er tett koblet til de største europeiske klubbene, særlig Manchester City og Real Madrid.

I tyske medier hevdes det at Haalands forhold med Dortmund-fansen påvirkes negativt av denne usikkerheten.

«Haaland har kanskje lagt merke til hvor mye spørsmålet om hans uklare fremtid har blitt en nervøs byrde for laget, klubben og fansen», skriver Sky Sports’ Schmidt.

Både Sky Sports og Bild gjør et poeng ut av at Haaland feiret sine to mål i 6–1-seieren mot Wolfsburg på rolig vis - ikke med store følelser synlig som nordmannen er kjent for i feiringene sine.

Det bør påpekes at målene kom som 5–0 og 6–0, og at all spenning var ute av kampen allerede.

«Forholdet til fansen blitt kjøligere. Selvfølgelig er dette vanskelig for begge parter. Dortmund-fansen leser bare hvor han skal og hva kan kommer til å tjene. Begge sider ville være tjent med å spille med åpne kort. En beslutning bør tas raskt, spesielt fra Haalands side», sier Bild-reporter Jörg Weiler i et TV-program.

I en annen artikkel drar Bild det enda lengre:

«En ting er klart: Haaland har allerede mistet æren hos Dortmund-supporterne til tross for 82 mål på 85 kamper».

Borussia Dortmunds klubbsjef Sebastian Kehl forteller til Sky at ingen har utløst klausulen i Halaands kontrakt på 75 millioner euro ennå.

– Vi ønsker en avgjørelse så raskt som mulig, sier Kehl.

Haaland fikk ros fra trener Marco Rose for prestasjonen lørdag.

– Erling er ikke smertefri, men det blir bedre og bedre. Han spilte veldig bra i dag og ga oss mye, også som kombinasjonsspiller. Han var veldig tilstede, sier Rose.

Haaland har ikke uttalt seg i pressen den siste tiden. Under landslagspausen i mars, valgte Norges Fotballforbund å skjerme 21-åringen.

