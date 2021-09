To nordmenn fra start når Dortmund møter Union Berlin

Det ble med ett mål for Robert Lewandowski i Bayern Münchens 7-0-seier over Bochum i går. Lewandowski står med syv mål etter fem kamper, mens Haaland altså har fem mål på de fire første. Kan nordmannen spise innpå Lewandowski i kampen om toppscorertittelen i dag?

To nordmenn fra start med andre ord!

