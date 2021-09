Sandnes-syklist historisk: Tok suverent VM-gull

Per Strand Hagenes (18) til topps på fellesstarten i juniorklassen i sykkel-VM.

Per Strand Hagenes tok VM-gull på juniorenes fellesstart i sykkel-VM fredag.

Sandnes-rytteren slo knockout på konkurrentene i belgiske Leuven fredag formiddag og toppet en kanonsesong med å bli juniorverdensmester.

Med en drøy mil igjen å sykle kjørte Per Strand Hagenes inn utbryterne. Han hadde masse krefter igjen i beina, holdt hodet kaldt før han klinket til og rykket fra resten av gjengen i front av feltet i en av de siste knekkerne inn mot mål.

Ingen klarte å følge 18-åringen fra Sandnes og han kom inn på oppløpet i ensom majestet.

Han tok av seg brillene, knyttet nevene og brølte «Ja!» før han trillet i mål som Norges første juniorverdensmester på sykkel.

Et mesterlig gjennomført ritt av Sandnes-rytteren.

Hadde gullplaner

– Jeg visste det var mulig da jeg så løypa i går. Jeg har prestert godt i ritt med lignende løypeprofil. I går lå jeg i sengen og tenke at jeg skulle ta gull i dag, sa Hagenes til VM-arrangøren etter at han kom i mål.

– I siste bakken skulle jeg gi full gass. Franskmannen var på hjulet, men jeg kjente at jeg fikk meter på han. Da var det bare å tyne ut de siste kreftene mot mål.

Strand Hagenes har hatt en formidabel sesong med gull i NM og sølv i EM. Nå kan unggutten som skal sykle for Jumbo-Visma neste sesong, kalle seg verdensmester.

– Per sa han skulle gå i den bakken han gjorde, og han gjorde akkurat som han sa. Vi har hatt en lang høstsesong og kjørt bra. At vi klarer å toppe det nå er helt vilt. Hva skal jeg si? Han har en ro og et vinnerinstinkt. Jeg tror den eneste vi kan sammenligne med er Thor Hushovd, sier landslagsleder Kai Lexberg til TV 2 etter målgang.

– Kjørte som en proff

TV 2-ekspert og tidligere sykkelproff, Mads Kaggestad, var mektig imponert over Sandnes-karen:

– Han har gjort alt etter boken. Han holdt seg i ro, sparte på kreftene og klinket til da han måtte. Det er så fortjent, så nydelig kjøring. Du har kjørt som en proff. Du kommer til å bli proff, kommenterte Kaggestad.

Dag Otto Lauritzen følger opp:

– Han hadde definitivt gull i blikket. Han hadde den nødvendige roen, og virket utrolig smart taktisk. Den kjørestyrken han har er det få som kan matche. Det er helt rått og veldig fortjent. Han er bare junior og har hele fremtiden foran seg, sa Lauritzen til TV 2.