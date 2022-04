Rooney råder United til å kvitte seg med Ronaldo og Pogba: – Har ikke fungert

Wayne Rooney (36) mener det er på tide med et generasjonsskifte i Manchester United og råder klubben til å kvitte seg med to av deres største stjerner: Paul Pogba og Cristiano Ronaldo.

MÅ VIDERE: Wayne Rooney (til venstre) mener Cristiano Ronaldo (i midten) og Paul Pogba (til høyre) burde bort fra Manchester United.

– Jeg tror det har kommet til et punkt hvor det sannsynligvis er bedre for Paul Pogba å dra videre. Hvis Paul er ærlig med seg selv, har han sannsynligvis ikke hatt den innvirkningen han hadde ønsket etter han returnerte til Manchester United, sier Rooney til Sky Sports.

Derby-treneren spilte i Manchester United fra 2004 til 2017 og regnes som en av klubbens største legender. Rooney spilte med Pogba i 11/12-sesongen og i 16/17. Men den tidligere storscoreren er ikke imponert over franskmannens prestasjoner for klubben.

– Jeg har sett ham for Frankrike, og da er han en helt annen spiller. Ferdighetene, overblikket og kontrollen over spillet er alltid der for Frankrike. Det har ikke fungert helt i United for ham, og det er noen få spillere klubben burde la gå nå, sier Rooney.

Pogbas kontrakt i Manchester United går ut juni 2022, mens Cristiano Ronaldos strekker seg til sommeren 2023. Rooney mener også portugiseren bør ut portene på Old Trafford til sommeren, på tross av at han er Uniteds toppscorer denne sesongen med 18 mål i alle konkurranser.

– Han scoret viktige mål tidligere i sesongen, i Champions League og han scoret hat trick mot Tottenham, men jeg tror at hvis du ser på fremtiden til klubben, må du satse på yngre, sultne spillere for å løfte United i løpet av de neste to-tre årene, sier Rooney om sin mangeårige lagkamerat. Han fortsetter:

– Cristiano har blitt eldre, og han er absolutt ikke den spilleren han var da han var i 20-årene, og det er vanlig. Han er en måltrussel, men jeg tror at de trenger mer i de andre delene av spillet.

ROONEY FAVORITT: Wayne Rooney mener at Mauricio Pochettino (bildet) er den beste kandidaten til å ta over etter Ralf Rangnick i Manchester United.

Manchester United skal også på managerjakt til sommeren, ettersom sittende Ralf Rangnick bare er der på midlertidig basis som erstatter for Ole Gunnar Solskjær, som fikk sparken i november.

– Det har ikke vært en «fast» manager der siden Sir Alex Ferguson, så jeg tror at den som kommer inn, må få tid til å bygge relasjoner med spillere, sier Rooney og peker på PSG-trener Mauricio Pochettino som den beste kandidaten til å overta.

– De gikk gjennom en overgangsperiode (under Ole Gunnar Solskjær) og det fungerte ikke. Det er åpenbart at det ikke fungerte til slutt med Ole, eller med manageren som nå har kommet inn. Jeg tror Pochettino er en toppsjef. Han vet hvordan han skal jobbe med førsteklasses spillere, men også med unge spillere, legger han til.

Manchester United ligger på 7.-plass i Premier League med 51 poeng på deres 30 kamper. De har 22 poeng opp til byrival Manchester City som leder ligaen.