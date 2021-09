Hoelgaard syklet sitt livs løp i VM: – Stolt, men skuffet

LEUVEN/OSLO (VG) Alexander Kristoff (34) maktet aldri å blande seg med i tetkampen i VM. I stedet viste Markus Hoelgaard (26) hvorfor han kan bli Norges nye sykkelstjerne.

IMPONERTE STORT: Kommende Trek-proff Markus Hoelgaard, her etter søndagens VM-løp i Belgia.

Han var eneste nordmann som hang med i gullkampen da Julian Alaphilippe (29) forsvarte VM-gullet i Belgia.

– Jeg er veldig stolt og fornøyd over måten jeg kjørte på, frem til den gruppen gikk avgårde på slutten. Jeg følte at min sjanse glapp i det øyeblikket. Håpet var å kjempe om en topp fem-plassering. Det hadde jeg bena til, sier Hoelgaard til VG i Leuven.

– Du virket å ha mer å gå på?

– Ja. Da de gikk, så ble det litt taktisk. Jeg ble litt for avventende. Det er skuffende, sier Uno X-rytteren.

Hoelgaard skal sykle for storlaget Trek-Segafredo kommende sesong. De holder til på sykkelsportens aller øverste nivå, World Tour-en.

– Dette var ditt livs løp?

– Jo. Det er jeg enig i. Det er helt perfekt frem til det gjenstår 15 kilometer. Jeg er i mitt livs form, men gjorde dessverre en feil på slutten som kostet meg dyrt. Det irriterer meg. Men det er min egen feil, sier han.

Fakta Resultat fra herrenes landeveisritt for herrer i VM 1. Julian Alaphilippe (Frankrike)

2. Dylan van Baarle (Nederland) + 32

3. Michael Valgren (Danmark) s.t.

4. Jasper Stuyven (Belgia) s.t.

5. Neilson Powless (USA) s.t.

6. Thomas Pidcock (Storbritannia) + 49

7. Zdenek Stybar (Tsjekkia) + 1.06

8. Mathieu van der Poel (Nederland) + 1.18

9. Florian Sénéchal (Frankrike) s.t.

10. Sonny Colbrelli (Italia) s.t.

...

12. Markus Hoelgaard (Norge) s.t.

21. Alexander Kristoff (Norge) + 6.27

33. Sven Erik Bystrøm (Norge) s.t.

34. Vegard Stake Laengen (Norge) s.t.

51. Rasmus Tiller (Norge) + 6.31 Odd Christian Eiking brøt rittet. Les mer

GULL: Julian Alaphilippe jubler for VM-gullet.

I Belgia er også Gino van Oudenhove, som ledet det norske laget i VM.

– Når du ser på de navnene rundt Markus på resultatlisten, så er dette bare fantastisk. Det er ingen grunn til å være skuffet, sier han til VGs journalist.

Van Oudenhove forstår likevel hvorfor Hoelgaard var litt irritert på seg selv: Danske Michael Valgren var mannen de to snakket om før VM-rittet. Dersom Valgren forsøkte stikke, så skulle nordmannen følge.

Og Valgren gikk avgårde og dannet en firemannsgruppe da alt skulle avgjøres. Men Hoelgaard ble sittende.

– At jeg ikke fulgte med da han gikk, det er rett og slett for dårlig. Jeg var ganske sliten, og da blir man gjerne litt mer avventende. Jeg så også at Italia ikke var der, og da gamblet jeg på det. Det er skuffende. Men alt i alt må jeg være fornøyd med løpet, sier 26-åringen til VG.

Etter et beintøft ritt, var det en gruppe på 17 ryttere som kom inn til målbyen Leuven for de to siste rundene. Mot slutten av den nest siste runden angrep Julian Alaphilippe og fikk raskt en god luke.

Franskmannen, som også vant VM-fellesstarten i 2020, holdt unna på den siste runden og kjørte inn til sitt andre VM-gull. Dermed vil han i Australia neste år ha muligheten til å gjøre som Peter Sagan, som vant VM-fellesstarten tre år på rad fra 2015 til 2017.

I kampen om de øvrige medaljene kom en gruppe på fire ryttere seg av gårde, og på oppløpet knep nederlandske Dylan van Baarle sølvet like foran danske Michael Valgren.

HAVNET BAKPÅ: Alexander Kristoff ble sittende i feltet da de andre favorittene angrep med snaut seks mil igjen.

Hoelgaard prøvde å støte seg opp til gruppen på den siste runden, men kom seg aldri helt opp og ble mot slutten hentet av flere ryttere igjen. Nordmannen endte til slutt på en tolvteplass, 1.18 bak Alaphilippe.

Alexander Kristoff vant spurten om 21.-plassen, 6.27 minutter bak Alaphilippe.

Han syklet rett forbi VGs journalist i pressesonen etter løpet, men lot seg intervjue av TV 2. På spørsmål om han var skuffet, drar Kristoff på svaret.

– Ja, litt, men jeg satt egentlig i den gruppa jeg hadde forventet å sitte i. Jeg hadde håpet det skulle være litt mer samling, men nå var alle fornøyd da de beste kom seg av gårde, sier Kristoff.

Alexander Kristoff (34) var utpekt som lederen for det norske landslaget under herrenes VM-fellesstart i Belgia. Nordmannen hadde vært topp åtte i de fem siste VM-fellesstartene han hadde kjørt, med sølvet på hjemmebane i Bergen i 2017 som sitt beste resultat, før søndagens ritt.

Rogalendingen har hatt en trøblete sesong, men har vist prov på formstigning inn mot VM. Om én uke sykler han monumentet Paris-Roubaix helt nord i Frankrike.

AKTIV UNDERVEIS: Markus Hoelgaard (gul hjelm) var med i et brudd i en tidlig fase under VM-fellesstarten.