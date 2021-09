Her er Solbakkens utvalgte til skjebnekampene

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken tok tirsdag ut troppen til de kommende landskampene mot Tyrkia og Montenegro. Der er det flere overraskelser - blant annet en helt ny trener.

SJEF: Ståle Solbakken tok tirsdag ut troppen til de kommende landslagskampene.

Fredag 8. oktober venter Tyrkia i Istanbul i det som kan bli en skjebnekamp for det norske herrelandslaget i jakten på en VM-plass neste år. Tre dager senere kommer Montenegro til Ullevaal.

Blant de største overraskelsene i Ståle Solbakkens tropp, var Venezia-proffen Dennis Johnsen.

– Dennis har hatt en god sesong så langt i Venezia og en veldig fin utvikling,

særlig de siste ukene. Det er en spiller som kan skape ubalanse hos motstanderen

og er et friskt pust. Så vi gleder oss til å lære han å kjenne litt. En

spennende spiller, fortsetter Solbakken.

Venezia ligger tredje sist i Serie A. Johnsen har vært involvert i samtlige seks kamper så langt. Uttaket kom som en overraskelse for kantspilleren.

– Jeg så det i avisen nå etter trening. Det kom som et lite sjokk, men det er veldig gøy, sier han til VG og gliser.

Johnsen havnet, sammen med Rafik Zekhnini og Tobias Heintz, på kant med U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud da han spilte aldersbestemt landslagsfotball. Trioen nektet å spille under Smerud.

– Det har jeg ikke tenkt på, hørt om eller vurdert, sier Solbakken om konflikten som har holdt Johnsen på utsiden av landslagssystemet i snart to år.

TATT UT: Dennis Johnsen er med i den seneste landslagstroppen.

Før A-landslaget ble tatt ut, tok Smerud ut U21-troppen. Der ble Erik Botheim, som sist var med A-laget, tatt ut. Det åpnet veien for andre spisser til å erstatte Alexander Sørloth, som er ute med skade, i Solbakkens tropp. Her falt valget på Veton Berisha.

– Berisha har, som Ohi og Lehne Olsen, preget Eliteserien kraftig over lang tid. Jeg synes hans lederegenskaper på banen, og intensitet ikke minst... Han er en av få spillere jeg kommer til å be om å løpe mindre. Han er aggressiv og mindre kalkulerende enn han kunne vært, forklarer Solbakken om hvorfor det ble Vikings-spissen og ikke Ohi Omoijuanfo eller Thomas Lehne Olsen.

Se hele troppen i faktaboksen:

Fakta Norges tropp til VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro i oktober Keepere: Per Kristian Bråtveit, Sten Grytebust, Ørjan Nyland. Forsvar: Kristoffer Ajer, Fredrik Bjørkan, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Marius Lode, Birger Meling, Stefan Strandberg, Jonas Svensson, Ruben Gabrielsen. Midtbane: Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Jens Petter Hauge, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø, Morten Thorsby, Dennis Johnsen, Martin Ødegaard. Angrep: Veton Berisha, Erling Braut Haaland, Kristian Thorsvedt, Joshua King Les mer

Med seier over tyrkerne, vil Solbakkens menn feste et solid grep om én av de to øverste plassene i gruppen. Det har stormet rundt det tyrkiske landslaget siden forrige samling. Laget sparket trener Senol Günes etter flere svake resultater - inn har tyske Stefan Kuntz kommet.

Kampen mot Norge blir hans første som tyrkisk landslagstrener.

– Det kan hende de får en frisk start. Han kommer helt sikkert med sine ideer. Vi er forberedt på hans måte å spille fotball på, fra da han var tysk U21-landslagssjef, sier Solbakken, som har slagplanen klar til oppgjøret.

– Vi må ha den defensive soliditeten vi hadde. Også må vi ha den råskapen at vi kan stå imot Tyrkia. Vi må tørre å spille oss ut, og det er klart best for oss å få en seier, så det er det vi går for, forteller treneren.

Norge har blitt rammet av noen uventede skader før de kommende kampene. Både André Hansen og Alexander Sørloth har måttet melde avbud. Sander Berge er ikke med denne gangen heller, til tross for at han er tilbake i spill for klubblaget.

– Jeg ser ikke at han kan spille seg inn på det laget vi har nå, med de skadene han har hatt. Hadde det bare vært én skade, kunne det gått. Jeg ringte Sander og meddelte han i går at han ikke kom med i troppen, sier Solbakken.

– Han tok det med 50 prosent skuffelse og 50 prosent lettelse, fortsetter treneren.

Landslagsledelsen håper at Erling Braut Haaland, som var ute med skade i helgen, blir klar til skjebnekampene.

Mot slutten av tirsdagens pressekonferanse tok Ståle Solbakken ordet en siste gang og avslørte et nytt medlem av landslagets støtteapparat.

– Det er en som skal hjelpe oss på forskjellige måter, blant annet dødballer. Eventuelt komme på innspill på andre ting han ser. Han har hverdagen sin i Brentford, sier landslagssjefen.

Det er snakk om meksikaneren Bernardo Cueva, som skal se på Norge med friske øyne.

– Han vil være med de to neste samlingene. Vi scorer på hver 100. corner. Det synes jeg er litt snutt. Det tror jeg han kan hjelpe oss med. Jeg tror det er sunt at noen ser på oss utenfra, sier han.

Cueva har hatt en revolusjonerende effekt på Brentfords dødballer etter at han ble ansatt i fjor høst, skriver The Athletic.

Fakta U21-landslagets tropp Kristoffer Klaesson, Oliver Pettersen, Sander Tandvik, Jesper Daland, Colin Rösler, Ole Martin Kolskogen, Henrik Heggheim, Sebastian Sebulonsen, Robin Dahl Østrøm, Fredrik Oppegård, Halldor Stenevik, Johan Hove, Kristoffer Askildsen, Joshua Kitolano, Sivert Mannsverk, Håkon Evjen, Osama Sahraoui, Martin Palumbo, Tobias Christiensen, Jørgen Strand Larsen, Noah Holm, Emil Konradsen Ceide, Erik Botheim. VG+ Sport sender de kommende U21-landskampene. Les mer