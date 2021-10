Vil revansjere Kuban-tapet for 15 år sidan

Kristina Sirum Novak og resten av Sola-laget er klare for russisk motstand i europaligaen.

Søndag skal Sola spele europaligakamp for første gong på 15 år. Som for 15 år sidan står russiske Kuban Krasnodar på motsett banehalvdel. No vil Sola revansjere tapet frå sist.

