City kjørte over Brügge: – Festfotball

(Club Brügge-Manchester City 1–5) Pep Guardiola og hans Manchester City ga ikke hjemmelaget sjansen til å innbille seg noe som helst. Brügge ble offer for overkjøring fra start til mål.

fullskjerm neste FLERE I VENTE: Kyle Walker blir feiret av lagkameratene etter å ha sørget for 3–0 til Manchester City mot Club Brügge i Champions League-oppgjøret i Belgia. 1 av 8 Foto: Olivier Matthys / AP

Det europeiske fotballforbundets statistikk viste at Manchester City hadde hatt hånd om ballen i 66 prosent av tiden etter 37 minutter. Det var svært flatterende for hjemmelaget, som inntil da stort sett var blitt rundspilt.

Og slik fortsatte det. Jack Grealish, Phil Foden, Kevin De Bruyne og alt hva de heter - Manchester Citys stjernespillere - valset over mindre navngjetne Brügge-spillere med største selvfølgelighet og voksende selvtillit.

Etter 45 minutter var ballinnehavstatistikken justert til 69/31.

– La oss nyte dette. En omgang med fotball som er fullstendig propaganda. City – måten de dominerer på er overveldende, kommenterte TV 2s Erik Thorstvedt i rettighetshaverens Champions League-studio i pausen.

Hans kollega Petter Myhre supplerte nærmest tørrvittig at han som trener - for Lillestrøm - gjerne skulle ønske hans lag hadde sett slik ut.

Da ledet Manchester City 2–0.

Etter nær vedvarende høyt press, slapp liksom City seg litt tilbake - til Phil Foden, for å si det slik. Han sendte en veldig lang «poler» fra omtrent midtstreken, mot Joao Cancelo - som noe presset tok ballen ned med brystet og vippet den smørelegant mellom bena på Brügge-keeper Simon Mignolet.

– Det er et samhandlingsmål hele veien, kommenterte TV 2-Thorstvedt.

LSK-Myhre: – Det er jo City for alle penga.

LOVENDE: 19 år gamle Cole Palmer hadde vært på banen i to minutter da han scoret sitt første Champions League-mål - 4–0 til Manchester City.

Da var det gått en halv time av kampen, som ikke lignet en kamp.

13 minutter senere fiklet Kevin De Bruyne, med baken til Mignolet på Brügges 16-meterstrek, ballen til Riyad Mahrez, som øyeblikket etter ble offer for en klokkeklar felling. Mahrez var kvikt på bena, grep ballen, plasserte den på straffemerket - for så å frimerkeplassere den ned til høyre for Mignolet.

En styrkedemonstrasjon på så mange plan.

Den bredte seg til flere i andre omgang. Ikke minst da Kyle Walker la på til 3–0 i 53. spilleminutt. Forspillet var av tripp, trapp - men dog ikke tresko-typen. Flikk, flikk - det vil si dobbelt-flikk - til back-Walker, som fulgte opp elegansen på smekkert vis.

– En ny, vakker City-scoring. Dette er festfotball, utbrøt TV 2-kommentator - uten å risikere beskyldninger om å gå NRKs radiokommentator i næringen.

4–0 i 67. minutt ved tenåringen Cole Palmer (19), hans første Champions League-scoring, etter oppspill fra Jack Grealish og målgivende pasning fra Raheem Sterling. Da hadde Palmer og Sterling vært på banen i to minutter, som innbyttere for Kevin De Bruyne og Phil Foden.

Brügge fikk sitt trøstemål da det gjensto ni minutter. Etter et par tøtsj på ballen, sett fra høyre kant, endte ballen på Hans Vanakens høyre fot. Han ekspederte den på en slags City-vis forbi City-keeper Ederson fra cirka 10 meter hold. Det var var strengt talt fattigmanns trøst. Tre minutter senere sparket Mahrez inn sitt mål nummer to for kvelden.

Sterling kunne og burde lagt på til 6–1 på overtid, bare for å ha sagt det.