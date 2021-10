Peder Kongshaug: - Ble litt vel ivrig i starten og fikk svi på slutten

Peder Kongshaug startet sesongen med seier på 3000 meter under Norgescupstevnet i Sørmarka Arena i dag.

Peder Kongshaug spilte fotball og tråkket over under den siste samlingen i Inzell. I kveld gikk han sin første konkurranse for sesongen, det endte med seier på 3000 meter i Sørmarka Arena

