Gøran Søgard Johannessen vender hjem: – Et prosjekt jeg er giret på å være en del av

Dagen før Norges åpningskamp i EM, ble den skadede landslagsprofilen Gøran Søgard Johannessen presentert som ny Kolstad-spiller. Landslagsprofilen trigges av storsatsingen i Trondheim og vraker profflivet i Tyskland.

Gøran Johannessen er klar for Kolstad. Stavanger-karen ble onsdag presentert som trønderklubbens nyeste signering sammen med landslagskollega Vetle Eck Aga.

NTB

Signeringene av Johannessen og Vetle Eck Aga ble presentert på en pressekonferanse i Trondheim onsdag.

Johannessen slutter seg til klubben i 2023. 27-åringen kommer til trønderklubben fra tyske Flensburg-Handewitt.

Han har vært skadeplaget denne sesongen og er derfor ikke med i Norges tropp til det kommende EM-sluttspillet i Ungarn og Slovakia. Stavanger-karen ble lyskeoperert før jul og regner med være tilbake i trening i februar.

Johannessen mistet også OL grunnet skade.

Vetle Eck Aga har de siste sesongene spilt i svenske Sävehof. Han er blant landslagssjef Christian Berges utvalgte til sluttspillet som står for døren.

Aga slutter seg til klubben fra neste sesong og har skrevet under på en avtale som strekker seg tre år fram i tid.

Øverste hylle

Johannessen har kontrakt med Flensburg-Handewitt som utløper sommeren 2023. Han fullfører dermed denne.

– Flensburg var ganske klare på at de var villige til å forlenge med meg, og da satte jeg og agenten min i gang med et prosjekt om hva som kunne være aktuelt for meg. Da Kolstad kom på banen, gikk det fort. Det er et prosjekt jeg er giret på å være en del av, sa han på onsdagens pressekonferanse.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha kommet til enighet med Kolstad om en fireårsavtale, fortsatte landslagsprofilen.

Kolstad-trener Stian Gomo Nilsen er storfornøyd med at Johannessen er på vei inn i spillerstallen.

– Det er en signering på øverste hylle, dette. Det er nok en gang en landslagsspiller. Nå føler jeg at stallen begynner å bli veldig komplett, sa han.

Vil vinne mesterligaen

Nilsen mener både Johannessen og Aga også blir viktige bidragsytere rundt klubbkulturen.

– Dette er to utrolig bra gutter som bygger oppunder den kulturen vi skal ha i Kolstad og som skal bidra til at vi blir en topp europeisk klubb, sier han.

De norske stjernene Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød, Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud ble i fjor høst presentert som kommende Kolstad-spillere. Det samme ble den profilerte islandske duoen Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Gudjónsson.

Sagosen og Abelvik Rød slutter seg til trønderklubben i 2023.

Kolstad-ledelsen har gjort det klart at ambisjonen er å vinne Champions League i framtiden.

Fakta Norges gruppe og gruppekamper i EM Gruppe F: Norge Litauen Russland Slovakia 13. januar: Norge-Slovakia 15. januar: Norge-Russland 17. januar: Litauen-Norge Norges kamper i gruppespillet har avkast 20.30 og vises på TV3. Les mer

Fakta Norge i håndballmesterskap Norges mesterskapsfasit i håndball for menn under landslagssjef Christian Berge: * 2015 VM: Ikke kvalifisert * 2016 EM: 4.-plass * 2016 OL: Ikke kvalifisert * 2017 VM: Sølv * 2018 EM: 6 * 2019 VM: Sølv * 2020 EM: Bronse * 2021 VM: 6-plass * 2021 OL: Utslått i kvartfinalen Les mer

Fakta Vinnere av de siste års mesterskap Vinnere av de siste ti håndballmesterskapene for menn: * 2021 OL: Frankrike * 2021 VM: Danmark * 2020 EM: Spania * 2019 VM: Danmark * 2018 EM: Spania * 2017 VM: Frankrike * 2016 OL: Danmark * 2016 EM: Tyskland * 2015 VM: Frankrike * 2014 EM: Frankrike Les mer