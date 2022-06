Gregory Slovinskyy fornøyd etter sin debut: – Det var skikkelig kjekt å få oppleve en slik helg med roing

Gregory Slovinskyy stortrivdes og var godt fornøyd med sine prestasjoner under Stokkavannsregattaen.

Gregory Slovinskyy var et eneste stort smil etter sin første regatta for Stavanger Roklub. To seire og en fantastisk opplevelse for den 15 år gamle ukrainske flyktningen.

